Mourinho, Real Madrid'i Bayern Münih ile önemli bir transfer için ateşli bir rekabete sürükledi

Real Madrid, gelecek sezon için savunmasını güçlendirmeye çalışıyor; şu ana kadar Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı ve transfer piyasasında bir stoper arıyor.

Bu bağlamda, haberlere göre Mourinho, Florentino Pérez liderliğindeki Real Madrid yönetimine yeni sezon öncesinde transfer edilmesi için yeni bir isim önerdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Mourinho, geçen sezon Benfica'da kendisiyle birlikte oynayan 24 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tomás Araújo'nun ismini önerdi.

Real Madrid, Thomas Araujo'yu transfer etmek için şu ana kadar herhangi bir adım atmadı ve bunun nedeni, stoper pozisyonunda karşılaştığı yoğun rekabet olabilir.

Portekiz'de "Correio da Manhã" gazetesi, Bayern Münih'in de Araujo'yu kadrosuna katmakla ilgilendiğini bildirdi.

Portekiz gazetesi, Benfica'nın ilgilenen kulüplere sözleşmesindeki tazminat bedelinin 80 milyon euro olduğunu ve bu miktardan taviz vermeyeceğini bildirdiğini aktardı.