José Mourinho'nun kişiliği, sezon başlangıcıyla birlikte Real Madrid çevrelerinde tartışma yaratıyor. Bunun arkasında ise Portekizli teknik adamın benimsediği, kamuoyu önündeki görünümünde daha uzlaşmacı ve daha sempatik görünen yeni imaj yatıyor. Bu imaj, 15 yıl önce Kraliyet kulübünü ve İspanyol futbolunu altüst eden, öfkeli ve tartışmalara yol açan Mourinho'ya pek benzemiyor.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Mourinho, Real Madrid taraftarlarını neredeyse birbirine düşman iki kampa bölen "ya benimlesin ya bana karşısın" mottosundan, yeni projesinde benimsemeye çalıştığı birleştirici bir söyleme geçti. Peki bu değişim gerçek bir olgu mu, yoksa yalnızca bir yanılsama mı? Ve bu, sezon boyunca sürecek alışılmış tavrı mı olacak, yoksa Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca başvurduğu medya stratejilerinden birinin parçası mı?

Mourinho şu an medya karşısındaki ilk çıkışlarında dostane bir üslup benimsiyor; her zaman oyuncularına baş rol alanı tanıyor, tamamen futbolla ilgili konulara odaklanıyor ve şurada burada bazı dikkat çekici başlıklar ortaya atmak dışında her türlü tartışmadan kaçınıyor. Bunun yanında, söylemine gazetecilerin sorularını yanıtlamanın ötesine geçen bir içerik kazandırıyor.

Şimdiye kadar, yalnızca dört basın toplantısının ardından Mourinho hiçbir tartışmaya girmedi; medya, hakemler, kurumlar ve oyuncularla uzlaşmacı bir ton seçti. Bunlar, Santiago Bernabéu sahasındaki ilk deneyiminde çatışmalara dönüşen ve sözleşmesi hâlâ geçerli olmasına rağmen 2013'te erken ayrılışıyla sonuçlanan yıpranmasına neden olan başlıca konulardı.

Santiago Bernabéu sahasının yedek kulübesindeki ikinci döneminde barış adamı imajıyla ortaya çıkan yeni Mourinho, 16 yıl önce Real Madrid'in teknik direktörü olduğu ilk deneyiminde canlandırdığı kötü adam kişiliğiyle tezat oluşturuyor.

Gazete arşivleri ve ortak hafıza, onun Guardiola ve Preciado gibi gazeteci ve rakiplerle, Iker Casillas ve Pedro León gibi kendi takım oyuncularıyla ve hakemlerle yaşadığı meşhur çatışmalarını hâlâ canlandırıyor. Buna, kibrini ve son derece öfkeli kişiliğini yansıtan pek çok tavrı da ekleniyor; bunlar aynı zamanda Chelsea ve Inter Milan'ın yedek kulübesindeki dönemlerinde de geniş bir ün kazandığı özellikleriydi.

Mourinho, Santiago Bernabéu sahasında Real Sociedad karşısında yeniden görünmeden önce şunları söyledi: "Sadece şimdi değil, yıllardır kendimi daha sakin ve duygularıma daha hâkim hissediyorum."

Şu an Real Madrid'de koşullar elverişli görünüyor, ancak birçok kesim, zorluklar arttığında -ister olumsuz sonuçlar biçiminde olsun, ister soyunma odası içindeki sorunlarla- eski Mourinho'nun ortaya çıkacağını öngörüyor.

Mourinho bu sezonki ilk basın toplantısında şöyle konuştu: "Kötü zamanlar geldiğinde ne olacağını göreceğiz, çünkü gelecekler ve hayal kırıklığı da gelecek. Oyuncular, sorunlarla karşılaşmamam konusunda bana yardımcı oluyor."

Şu an için Real Madrid son derece sakin bir havada ilerliyor; zira art arda gelen galibiyetler, takımı saran coşku ve oyuncuların bağlılığı eski Mourinho'yu saklı tutuyor.



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