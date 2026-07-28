Real Madrid, geçen sezon Kraliyet ekibinde büyük forma şansı bulamayan oyunculardan birini kadrosunda tutmakta ısrarcı.

Çok sayıda haberde, Real Madrid forveti Gonzalo Garcia'nın Premier Lig'de talep gördüğü belirtildi; özellikle de Kraliyet ekibinde Fransız Kylian Mbappé'nin önüne geçerek ilk 11'de yer bulmasının zor olduğu vurgulandı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'ya yakın kaynaklar, Mourinho'nun Garcia'yı beğenmekle yetinmediğini, aynı zamanda yeni sezonda takımda kalmasını da istediğini teyit ediyor.

Kaynaklar, Garcia'nın bu yaz Real Madrid'den ayrılması halinde Mourinho'nun dikkatinin mutlaka takım arkadaşı Endrick'e yöneleceğine işaret etti.

Aynı kaynaklar, Mourinho'nun Kraliyet ekibinin kadrosunda klasik bir santrfor bulunmasını tercih ettiğini, Madrid yönetiminin de bu özelliklere sahip bir oyuncu arayışıyla piyasayı yokladığını belirtiyor.

Bununla birlikte, kulübün bu profilde bir oyuncuyla anlaşmaya mı çalışacağı yoksa Garcia'nın kalmasını mı tercih edeceği konusunda bu aşamada bir netlik bulunmuyor.

Fransız ekibi Lyon'da geçirdiği altı aylık kiralık dönemin ardından geri dönen Endrick, Garcia ile anlaşmak için yoğun çaba harcayan Fulham'ın baskısına Real'in boyun eğmesi durumunda, hücumda Mbappé'nin şu anki tek net alternatifi konumunda.