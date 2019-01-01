Mourinho, Ramos'u savundu: "Tansiyonu yükseltmesi gerekiyordu"

Jose Mourinho, El Clasico'da Lionel Messi ile Sergio Ramos arasında yaşanan gerilimde eski oyuncusundan yana taraf aldı.

Jose Mourinho, Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Madrid ekibinin tecrübeli savunmacısı Sergio Ramos ile Katalan ekibinin yıldızı Lionel Messi arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Portekizli teknik adam, "Ramos'un Messi'ye yaptığı müdahalenin oyuna verdiği bir tepki olduğunu düşünüyorum. Oyunun değişmesi gerektiğini düşündü." dedi.

Mourinho, sözlerini öyle sürdürdü:

"Muhtemelen 2. yarıda tansiyonun yükselmesi, sıcaklığın artması gerektiğini düşündüğü için böyle yaptı. Bu normal bir derbi değil, El Clasico. Oyun gerçekten o harekete kadar yumuşaktı."

56 yaşındaki teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük görevini yürütmüştü.