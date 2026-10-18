Mourinho onu doğru yerde mi oynattı? Real Madrid efsaneleri Valverde için en uygun pozisyonu açıklıyor

Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde'nin sağ bek mevkisinde kullanılması geniş bir tartışma başlattı. Portekizli José Mourinho, bu sezon söz konusu bölgede ondan yararlanmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun daha önce arka bölgede oynamak için doğmadığını vurgulamış olması, teknik ve fiziksel kapasitesine en uygun mevkinin hangisi olduğuna dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Valverde, Eylül 2025'te Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunduğu sırada bek olarak oynamayı tercih etmediğini dile getirmişti. O dönemde bu açıklamalar, teknik şartlar nedeniyle kendisine bu mevkide görev veren eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Daha önce Carlo Ancelotti de onu bek mevkisinde kullanmıştı.

Arka bölgede oynamaya yönelik çekincelerine rağmen Valverde, Villarreal karşısında dikkat çeken bir performans sergiledi ve takım arkadaşı Yan Diomande'nin galibiyet golünü hazırladı. Böylece asıl mevkisinin dışında bile katkı sunabildiğini gösterdi. Bu durum Mourinho'yu maçın ardından tutumunu açıklamaya yöneltti: "İki iyi bekimiz var, ancak Fede'nin durumu istisnaiydi."

Real Madrid efsaneleri Valverde'nin mevkisi konusunda ayrışıyor

İspanyol "AS" gazetesi, Valverde'nin mevkisi etrafındaki tartışmayı mercek altına aldı ve beş eski Real Madrid oyuncusunun görüşlerine başvurdu: Fernando Hierro, Guti, Ivan Campo, Rafael Alkorta ve Miguel Torres. Gazete, bu isimlerin farklı mevkilerde oynadıkları dönemlere ilişkin deneyimlerini aktararak Uruguaylı yıldız için en uygun rol hakkındaki bakış açılarını sundu.

Real Madrid tarihinin en önemli defans oyuncularından biri olan Fernando Hierro, çok yönlülüğün her durumda mutlak bir avantaj oluşturmadığını düşünüyor. Hierro, oyuncuların mevkilerinde sürekli değişiklik yapılmasının özellikle futbolcunun kendi asıl mevkisinin doğasından farklı görevler yapmak durumunda kaldığı hallerde öz güvenini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Buna karşılık Miguel Torres, birden fazla mevkide oynayabilme becerisinin oyuncuya daha fazla forma şansı kazandırdığını belirtiyor. Torres, farklı teknik direktörlerin bir oyuncuya çeşitli rollerde güvenmesinin onun yeteneklerine olan inancı yansıttığını, ayrıca bunun taktiksel esneklik, zekâ ve takım çıkarına bağlılık anlamına geldiğini düşünüyor.

Ivan Campo'nun deneyimi taktiksel esnekliğin önemini doğruluyor

Ivan Campo, Real Madrid ve İngiliz ekibi Bolton'daki deneyimini hatırlatarak, başlangıçta hiç beklenmeyen bir değişimle stoperlikten orta sahada parlayan bir oyuncuya nasıl dönüştüğünü anlattı.

Campo, teknik direktörü Sam Allardyce'ın Arsenal maçı öncesinde, daha önce bu rolde hiç antrenman yapmamasına rağmen kendisini orta sahada oynatmaya karar verdiğini açıkladı. Campo, teknik direktörün kendisine güven verdiğini ve işler istenildiği gibi gitmezse sorumluluğu üstleneceğini söylediğini aktardı.

Maçın 1-1 berabere bittiğini, ancak bu deneyimin kariyerinde önemli bir dönüm noktasına dönüştüğünü belirten Campo, sonrasında orta sahada oynamayı sürdürdüğünü söyledi. Campo, farklı mevkilerde görev yapabilen oyunculara sahip olmanın, özellikle modern futbolda bu tür oyuncuların azlığı göz önüne alındığında, her takım için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Campo, sahada çeşitli roller üstlenebildiğini gösteren oyuncular olarak Luis Enrique ve Marcos Llorente'yi örnek gösterdi.

Savunmanın temelleri Valverde'nin bu mevkide kullanılmasına dair kuşkular doğuruyor

Buna karşın Alkorta, orta sahadan bek mevkisine geçmenin, Valverde gibi üstün fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu için bile kolay olmadığını düşünüyor. Alkorta, bir defans oyuncusunun genellikle futbol kariyerinin ilk aşamalarından itibaren edindiği bir dizi temel beceriye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Real Madrid'de savunmanın dört mevkisinde de oynamış olan Alkorta, hareket etme, kapatma ve savunmada doğru pozisyon alma becerilerinin orta saha oyuncularından istenen görevlerden farklı olduğunu açıkladı. Alkorta, Valverde'nin yüksek fiziksel kondisyonunun bek mevkisinde görev yapmasına yardımcı olduğunu, ancak bunun her koşulda başarısını garanti etmediğini vurguladı.

Alkorta, Real Madrid maçın gidişatına hâkim olduğunda bu mevkide oyuncudan yararlanmanın uygun olabileceğini, ancak takım geri çekilip rakiplerin baskısı karşısında savunma yapmak zorunda kaldığında durumun daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Guti, Valverde için en iyi mevkiyi belirliyor

Real Madrid'in eski yıldızı Guti de tartışmaya dahil olarak, Valverde'nin fiziksel gücüne, pas yeteneğine ve topla ileri çıkma kapasitesine dayanarak, kanatta oynadığında ister kanat oyuncusu ister ileri çıkan bek olarak en iyi seviyesini sergilediğini vurguladı.

Guti, Valverde'nin defansif orta saha mevkisinde kullanılmasının tüm potansiyelinden yararlanmaya imkân vermediğini düşünüyor. Guti, kanatlarda ona daha fazla özgürlük tanınmasının daha iyi performanslar sunmasına ve hücum yeteneklerini daha etkili biçimde göstermesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Miguel Torres de bu görüşe katılıyor ve Valverde'nin kariyerinde uzun vadeli rolünü düşünmeyi gerektiren önemli bir aşamaya geldiğine dikkat çekiyor. Torres, oyuncunun bu mevkilerden birinde istikrar kazanması halinde sağ bek ya da ileri çıkan bek olarak dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasını sağlayabilecek özelliklere sahip olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Ivan Campo, Valverde'nin orta sahada vazgeçilmez bir unsur olmayı sürdürdüğünü, ancak ister hücuma çıkarken ister savunmaya dönerken geniş alanları kapatma sorumluluğunu tek başına üstlenmemesi için takım arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Alkorta ise Valverde'yi dünya çapında bir bek olarak görme fikrine çekince koydu ve bu mevkide onu Denzel Dumfries ile Trent Alexander-Arnold gibi oyunculardan açık biçimde üstün görmediğini belirtti. Alkorta, Mourinho'nun kararının değerlendirilmesinin teknik direktörün vizyonuna ve takımın ihtiyaçlarına bağlı olduğunu da vurguladı.

Lehte ve aleyhte görüşler arasında Mourinho'nun önündeki asıl mesele, fiziksel gücü ve farklı taktiksel rolleri uygulayabilme kapasitesi göz önüne alındığında, ister orta sahada tutarak ister sağ kanatta değerlendirerek Valverde'nin yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak olacak. Ancak bu esneklik, sahada ona daha büyük bir üstünlük sağlayabilecek mevkinin hangisi olduğuna dair tartışmayı sona erdirmiyor.



