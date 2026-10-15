Mourinho öfkeli: Real Madrid taraftarı aptal değil, kedi artık saklanmıyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'a verilen dört maç ceza kararının açıklanma zamanlaması nedeniyle İspanya Federasyonu'na yönelik eleştirilerini yeniledi ve oyuncuya cezanın Roma maçından sadece iki saat önce bildirilmesinin normal olmadığını belirtti.

Real Madrid, dün akşam Roma karşısında geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki maçından altı puan topladı. Büyük taktiksel değişimlere sahne olan karşılaşma, takımın ilk yarıdaki performansıyla ilgili soru işaretleri yarattı; Real Madrid dengesini ancak devre arasından sonra buldu.

Mourinho, Roma maçının başlama vuruşundan dakikalar önce yaptığı açıklamalarda Vinicius'un cezasının zamanlamasına şaşırdığını dile getirdi.

Maçın ardından konuşan Mourinho, Vinicius'un cezasının açıklanma zamanlamasına yönelik itirazını saklamadı ve perde arkasında olup bitenleri sorgulamak için dikkat çekici bir ifade kullandı.

"Kedi artık saklanmıyor"

Mourinho, Vinicius'a verilen dört maç ceza kararı üzerinde durarak kararın neden daha sonraya bırakılmak yerine maçın başlamasından iki saat önce açıklandığını sordu.

Portekizli teknik adam, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Bir oyuncunun maçtan iki saat önce dört maç ceza alacağını öğrenmesi normal mi? Bana cevap vermenize gerek yok. Bu normal mi? Kararı şimdi ya da yarın sabah açıklayamazlar mıydı? Bunu biz stadyuma giderken yapmaları mı gerekiyordu?"

Bir Portekiz atasözüne atıfta bulunan Mourinho, şunları ekledi: "Portekizce'de şöyle deriz: Kedi saklanıyor ama kuyruğu görünüyor. Bana öyle geliyor ki kedi artık saklanmıyor. Kedi serbestçe hareket ediyor ve utanmadan yapılan şeyler var. Serbestçe hareket ediyor."

Mourinho, kararın zamanlamasına yönelik itirazını şöyle sürdürdü: "Maçtan iki saat önce, İspanyol futbolunun konumunu güçlendirmek adına üç puana katkı sağlayan bir İspanyol takımının oyuncusu. Bunu normal görmüyorum. Ama normal görmeye başladım, çünkü kedi artık saklanmıyor. Soru neydi?"

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "En hafif tabirle bu saygısızlık. Çarşamba akşamı Atina'da oynamak, sabah beşte Madrid'e varmak, sonra cumartesi günü Valencia'da oynamak ve bunun milli ara öncesindeki bir hafta içinde olması, bana masum bir şey gibi görünmüyor."

Ve ekledi: "Sebebin televizyon (yayın hakları) olduğu gibi alışılmış bahanelere inanmıyorum, buna inanmıyorum. Gereğinden fazla yaşlandım. Vinicius'un hikâyesine, maçtan iki saat önce dört maç ceza aldığını öğrenmesine gelince, Real Madrid taraftarları aptal değil."

Mourinho ilk yarının sorumluluğunu üstlendi

Roma maçına ilişkin değerlendirmesinde Mourinho, rakibin Real Madrid'in önceden incelediği maçlardakinden farklı bir oyun tarzı uyguladığını belirterek takımının rakibin hücum hareketleriyle baş etmekte zorlandığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Rakip zorluydu, çünkü bizim alışkın olduğumuz futboldan farklı bir şekilde oynuyor. Onlar için de bu tempoyla ve bu yoğunlukla 90 dakika boyunca oynamak çok zor. Öne geçmeyi hak ettiler, yediğimiz bazı golleri beğenmesem de. Sonrasında oyuncuların gösterdiği büyük cesaret sayesinde değiştik."

Ve ekledi: "Beraberlik bile olumlu bir sonuç sayılırdı. Kazanmak ise son derece önemli. Çok zor iki rakip karşısında altı puan topladık ve iyi bir konuma geldik."

İki yarı arasındaki farkta teknik direktörün ve oyuncuların sorumluluğu sorulduğunda Mourinho kısaca yanıt verdi: "İlk yarı teknik direktörün hatası, ikinci yarı oyuncuların hatası."

Ancak ardından takımının yaşadığı taktiksel zorlukları açıkladı ve Roma'nın Soulé'nin kanattaki hareketleriyle kendisini şaşırttığını, bunun da Wesley'e Marc Cucurella karşısında tekrar tekrar sayısal üstünlük fırsatı verdiğini söyledi.

Şöyle açıkladı: "Soulé'yi kanatta daha ileri bir pozisyonda konumlandırarak bizi şaşırttılar; bu da Cucurella'nın Wesley'e karşı öne çıkmasını zorlaştırdı. Cucurella iki oyuncuya karşı tek kaldığı birçok durumla karşılaştı."

Devre arasında yaptığı değişikliklerin Real Madrid'in dengesini yeniden bulmasına yardımcı olduğunu belirten Mourinho, aynı zamanda takımının devre arasından sonra yediği golü eleştirdi.

Mourinho planını neden değiştirdi?

Mourinho teknik kararlarını ve yaptığı değişiklikleri savunarak, bu kadar sert oynayan bir takım karşısında aynı fiziksel tempoyu maç boyunca korumanın mümkün olmadığını söyledi.

Şöyle konuştu: "Enerjilerinin biteceğini biliyordum. Oynadıkları bu tempoyla 90 dakika oynamak imkânsız. Yapmam gerektiğini düşündüğüm değişiklikleri yaptım."

Ve ekledi: "Maça, karşılaşmayı tamamlayan on bir oyuncuyla başlasaydık, kalemizde beş gol görürdük. Bu yoğunlukta oynayan bir takıma karşı dayanmak imkânsızdı."

Real Madrid teknik direktörü, maç yönetimi felsefesini şöyle açıkladı: "Farklı zamanlar var; bazen teknik direktör yanlış düşündüğü için aptal olur, bazen de doğru düşündüğü için çok iyi olur."

Mourinho, 3-1 geriden gelip 4-3 kazanmayı önceden planlamadığını kabul etti, ancak son dakikalarda değişiklik yapmanın gerekli olduğunun farkında olduğunu söyleyerek Roma'nın bazı oyuncularının maç boyunca birebir markajı sürdürmesinin zorluğuna işaret etti.

Şöyle dedi: "3-1'den 4-3'e geçmek için her şeyi hazırladığımı söylemeyeceğim, ama son dakikalarda bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşündüm."

Ve ekledi: "Onlara, Mancini gibi bir oyuncunun sarı kartı varken maç boyunca birebir markaj yapmasının çok zor olduğunu söyledim. Oynadıkları şekil birçok zor durum yaratıyor."

Değişikliklerle ilgili sözlerini alaycı bir tonla noktaladı: "Hermoso'nun enerjisi bittiğinde Endrick giriyor. Bana biraz hakkımı verin, doğru bir şey yaptım."