Mourinho'nun yeni projesinin motoru: Real Madrid, Bellingham için "büyük ödülü" hazırlıyor

Real Madrid, bu sezonun bir numaralı yıldızını ödüllendirmek için uzun süre beklemedi. Real Madrid yönetimi, İngiliz Jude Bellingham'ın sözleşme yenileme dosyasını açmaya karar verdi. Bu, José Mourinho yönetiminde gösterdiği büyük patlamanın ardından, oyuncunun geleceğini güvence altına almak ve onu cezbetme yönündeki her türlü girişimin önünü kesmek için atılan önleyici bir adım.

Yönetimi harekete geçmeye zorlayan rakamlar

Madrid yönetiminin bu kararı, Bellingham'ın La Liga'daki fırtına gibi başlangıcına verilen doğal bir tepki olarak geldi. İngiliz yıldız, yalnızca 4 maçta 2 gol atıp 3 gol daha hazırlayarak Bernabéu'da Mourinho'nun yeni projesinin temel motoru olduğunu kanıtladı.

İngiliz yıldızın mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar uzansa da yönetim, oyuncunun sergilediği performansın, takımın liderlerinden biri olarak konumuna yakışır yeni bir mali karşılığı hak ettiğini düşünüyor.

Güvenilir gazeteci Ramón Álvarez'in açıkladığına göre, Real Madrid yetkilileri oyuncunun yıllık maaşını artırmak ve sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak amacıyla oyuncunun yakınlarıyla temaslara başladı bile. Bu, kulübün büyük yıldızlarını güvence altına alma politikasının bir parçası ve aynı politika kısa süre önce Brezilyalı Vinícius Júnior'ın sözleşmesinin, geleceği hakkındaki uzun tartışmaların ardından yenilenmesine yol açmıştı.

127 milyonluk transfer başarısını kanıtlıyor

22 yaşındaki Bellingham, 2023 yazında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 127 milyon euroluk dev bir transferle Real Madrid'e katılmıştı, ancak kendisine ödenen her euronun başarılı bir yatırım olduğunu kısa sürede kanıtladı.

Beyaz forma giydiği günden bu yana milli orta saha oyuncusu 145 maça çıktı; bu maçlarda 48 gol atıp takım arkadaşlarına 36 gol hazırlayarak mevkisindeki bir oyuncu için alışılmadık rakamlara ulaştı.

Etkisi yalnızca rakamsal değildi, aynı zamanda takımın en önemli kupaları kazanmasında da belirleyici oldu. 2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya La Liga şampiyonluklarına doğrudan katkı sağlayarak, umut vadeden bir transfer olmaktan çıkıp Santiago Bernabéu'da yeni neslin ikonlarından birine dönüştü.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Florentino Pérez yönetimi bu adımla net bir mesaj vermeyi amaçlıyor: Bellingham satılık değil, aksine Mourinho ile birlikte Real Madrid'in geleceğinin temel taşı.