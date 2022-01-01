2022, Roma'da bir yenilikle açılıyor.

José Mourinho'ya artık Tottenham döneminden beri birlikte çalıştığı yardımcısı Joao Sacramento eşlik etmeyecek. Yolları dün Joao Sacramento'nun sosyal medyadaki paylaşımıyla ayrıldı.

Ne dedi?

Portekizli genç antrenör Instagram'dan yaptığı açıklamada Mourinho'ya teşekkürlerini iletti:

"Jose Mourinho'nun yanında beni gururlandıran 2 yıllık bir deneyimi bitiriyorum. Seninle çalışmak bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Sana sonsuza kadar minnettar kalacağım bayım, sana en iyisini diliyorum!"

Mourinho ise yeni yardımcı antrenörünü şimdiden belirledi. Corriero dello Sport'ta haberine göre; 1988 doğumlu, Acireale, Venedik ve Sampdoria'nın eski forvet oyuncusu Salvatore Foti olacak.

2016'da Giampaolo'nun Sampdoria'daki kadrosunun bir parçasıydı ve ardından teknik direktörünü Milan ve Torino'da takip etti. Artık Sacramento'nun yerini alacak ve Mourinho'dan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacak.

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