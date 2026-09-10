Mourinho'nun tavsiyesi ve Chelsea haberlerinin ardından Real Madrid yıldızını yeni sözleşmeyle ödüllendiriyor

Real Madrid, Türk oyuncusu Arda Güler'in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Bu adım, oyuncunun son dönemdeki dikkat çekici gelişimini takdir etmeyi, takım içindeki mevcut konumuna uygun bir sözleşme sunmayı ve aynı zamanda uzun yıllar boyunca Kraliyet Kulübü'ndeki devamlılığını güvence altına almayı hedefliyor.

"AS" gazetesinin bugün perşembe günü aktardığına göre, iki taraf yeni sözleşme konusunda tam bir mutabakata vardı. Sözleşmenin 2031 yılına kadar uzaması ve oyuncunun maaşında bir artış olması bekleniyor. Anlaşmanın mevcut sezonun başından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Real Madrid, Güler'in maaşını artırıyor

Real Madrid yetkilileri, 2023 yazında kulübe gelişinden bu yana ortaya koyduğu performans nedeniyle Güler'i ödüllendirmek istiyor. 18 yaşında ve uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyan genç bir oyuncu iken, giderek takımın hesaplarında önemli bir unsura dönüştü.

Güler, Real Madrid'e katıldığında 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzanan bir sözleşme imzalamıştı, ancak kulüp mevcut durumunun büyük ölçüde değiştiğini ve mali sözleşmesinin artık grup içindeki rolünü ve önemini yansıtmadığını düşünüyor.

Mourinho ona daha büyük bir rol veriyor

Güler, son dönemde teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında vazgeçilmez bir oyuncu olmaya yaklaştı. Mourinho, onu merkez orta saha oyuncusu olarak kullanmak yerine, rakip ceza sahasına daha yakın bir bölgede görevlendirmeyi tercih ediyor.

Mourinho, Güler'in hücum yeteneklerinin rakip kaleye yakın konumda ona daha büyük bir etki kazandırabileceğini düşünüyor ve bunu kulüp yönetimine de iletti. Real Madrid içinde oyuncunun seviyesinden, ayrıca bağlılığından, çalışmasından ve gelişiminden dolayı bir memnuniyet hali hakim.

Buna karşılık, merkez orta saha mevkisi daha çok Bernardo Silva, Federico Valverde, Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni gibi isimlerle ilişkilendirilecek gibi görünüyor.

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Chelsea'nin ilgisine dair haberler

Real Madrid'in bu adımı, belki de Güler'i başta Chelsea olmak üzere İngiltere Premier Lig kulüplerinin heveslerinden korumak amacıyla geldi.

Basın haberleri, daha önce Güler'i çalıştıran ve Real Madrid ile sahaya çıkma fırsatı veren İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun, genç Türk yıldızı önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük bir mali teklif sunmayı düşündüğünü aktardı.

Güler'in rakamları

Güler'in geçen sezonki rakamları, oyuncunun yaşadığı gelişimin boyutunu yansıtıyor. 51 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol atıp 14 asist yaptı.

Mevcut sezonun başında da etkisi azalmadı. Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki dört maçında forma giydi, bir gol atıp bir asist yaptı. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.

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