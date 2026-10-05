Fransız Kylian Mbappé, büyük tartışmalara yol açan Fransa ziyaretinin ardından bu Pazartesi sabahı Madrid'e döndü.

Milli ara dönemi umduğu gibi geçmedi. Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta Kylian Mbappé, Türkiye karşısındaki galibiyet golünü kaydetti; ancak sol dizindeki burkulma sonucu sakatlanarak sahayı terk etti.

İyileşme sürecinin bir bölümünü Paris'te geçirip başkentteki bir gece kulübünde görüntülenen Kylian Mbappé, rehabilitasyon programını sürdürüyor.

"El Chiringuito" programının çektiği görüntülerde, eski Paris Saint-Germain oyuncusu, kız arkadaşı Ester Expósito ile birlikte havalimanı merdiveninde görülüyor.

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Mbappé'nin antrenmanlara ne zaman başlayabileceği ve oyuncunun dünkü mesajının ardından teknik direktör José Mourinho ile ilişkisinin ne hal alacağı ise merak konusu.

Mbappé gizemli bir mesajla tartışma yarattı

Kylian Mbappé, sakatlığından iyileşme süreci devam ederken yürüyüş bandında ve bisiklet üzerinde fiziksel antrenmanlar yaparken çektiği fotoğrafları paylaşmasının ardından Madrid'de yeni bir tartışmaya yol açtı. Ancak dikkat çeken şey antrenmanlarda görünmesi değil, fotoğraflardan birinin taşıdığı ve José Mourinho'nun Real Madrid oyuncularının profesyonelliğine dair sözlerini akıllara getiren gizemli bir mesajdı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Mbappé, hikâyelerinden birinde kameraya gülümserken görünürken, arka planda "İyi haber.. kötüler" şarkısı yer aldı ve beraberinde "Kötü olan kim? Çok kötü olan kim?" sözleri belirdi. Bu da özellikle fotoğraflardan birinde bisikletin görünmesiyle Madrid'de pek çok yoruma kapı araladı.

Fotoğraf, Mourinho'nun bir futbolcunun 7 gün 24 saat profesyonel olması gerektiğinden söz ettiği ve bisiklete binmek de dâhil olmak üzere sakatlanmaya yol açabilecek bazı aktivitelerden sakınılması konusunda uyardığı son açıklamaları nedeniyle daha da büyük bir önem kazanıyor.

Madrid'de Mbappé'nin fotoğrafı ile Portekizli teknik direktörün açıklamaları arasındaki bağlantı buradan geldi; zira Fransız yıldızın bir bisiklet üzerinde görünmesi, fiziksel ve rehabilitasyon programının bir parçası olsa bile, Mourinho'nun sözlerini göz ardı edilmesi güç bir biçimde yeniden gündeme taşıdı.

Mbappé, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılıp ardından kulübün izniyle tedavi programını Madrid dışında sürdürdükten sonra zaten her hareketinin incelemeye tabi tutulduğu bir dönemden geçtiği için tablonun hassasiyeti daha da arttı.

Mbappé ne Mourinho'ya ne de açıklamalarına doğrudan bir atıfta bulundu; ayrıca fotoğrafın paylaşılmasının ona yönelik kasıtlı bir mesaj olduğunu doğrulayan hiçbir şey de yok. Ancak bisikletin gizemli şarkı sözleriyle aynı anda yer alması, paylaşıma Madrid çevrelerinde geniş bir yorum alanı tanıdı.