"Mourinho'nun talimatlarını uygulamadık": Valverde, Real Madrid oyuncularını eleştirdi

Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Fede Valverde, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Milan maçındaki performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, oyuncuların kendilerini gözden geçirmeleri ve birçok yönü iyileştirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını vurguladı.

Real Madrid, bugün salı akşamı konuğu Inter Milan'ı 2-1 mağlup ederek zorlu ve ikna edici olmayan bir performansla galibiyet elde etti. "Santiago Bernabeu" stadında oynanan karşılaşma, iki takımın da kıta çapındaki turnuvanın lig aşamasındaki serüvenlerinin açılışı oldu.

Karşılaşma, kraliyet takımının geçen cuma günü İspanya La Liga'da Real Betis'e karşı 0-1'lik ilk yenilgisini almasından günler sonra geldi.

Valverde, kaleci Josep Martinez'in hatasından yararlanarak takımın ikinci golünü kaydetmesinin ardından Inter Milan maçında maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Valverde, İspanyol "Movistar" kanalına yaptığı ve "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, maçın adamı ödülünü almasıyla ilgili şunları söyledi: "Hayır, buna inanamıyorum. Thibaut Courtois harika bir ilk yarı geçirdi ve bu ödül gerçekten onun hak ettiği bir ödül. O bizi kurtardı."

Belçikalı kaleci, Inter Milan maçında 7 kurtarış yaparak Real Madrid'in üstünlüğünü korudu.

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"Kendi oyunumuzu oynayamadık"

Valverde, Real Madrid'in performansı hakkında şunları söyledi: "Fırsatlarımız vardı, başlangıçta kendi oyunumuzu oynuyorduk, ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Özellikle kendi sahamızda kendimizi daha fazla dayatmalı, topu daha çok elimizde tutmalı ve özellikle savunma hattındaki oyuncular olmak üzere kendimize dinlenme fırsatı vermeliyiz."

Valverde, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatlarını da ifşa ederek şunları açıkladı: "Bize çok net bir şekilde topu daha fazla elimizde tutmamız ve sakin olmamız gerektiğini söyledi, ama biz bunu yapmadık."

Şunları ekledi: "Kendimize karşı daha eleştirel olmalıyız. Kötü bir ikinci yarı geçirdiğimizin ve kendi oyunumuzu oynayamadığımızın farkındayız."

"Çok zorlandık"

Uruguaylı orta saha oyuncusu, takımın değerlendiremediği fırsatlar hakkında şunları söyledi: "Fırsatlarımız vardı, ama kendi oyunumuzu oynamadan. Kontra ataklar ve hatalar... Fırsatlar yakaladık, ama çok zorlandık."

Valverde, bugün salı günü daha erken saatlerde açıklanan Ballon d'Or ödülü aday listesine de değinerek şunları söyledi: "Her zaman oyuncularımızdan birinin kazanmasını dilerim. Ve katkıda bulunabildiğim için mutluyum."

Real Madrid oyuncusu, taraftarların yaşadığı endişe durumunu da anlayışla karşılayarak şunları vurguladı: "Onlar tamamen haklı. Gelişmeliyiz ve bizim için işlerin net olması gerekiyor."

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