Fede Valverde, sahada José Mourinho'nun bir uzantısı hâline geldi; Uruguaylı oyuncu, Portekizli teknik adamın ligin ilk iki haftasında taktik değişiklikleri yaparken güvendiği bağlantı noktasına dönüştü.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mourinho iki maç boyunca takımda taktik değişiklikleri yapmak istediğinde talimatlarının muhatabı Valverde oldu; oyuncu her iki karşılaşmada da teknik adamının talimatlarını almak için yedek kulübesine yaklaştı ve bunları takım arkadaşlarına iletti.

Daha derinde bir mevkide görev almasıyla birlikte Uruguaylı oyuncu, savunmadan hücuma ve liderliğe kadar her şeye hâkim hâle geldi. İki maçta bir gol pası vermesi sayesinde Valverde, hayali bir hücum hattına sahip bir takımın dengesinin üzerine kurulabileceği temel taş oldu.

Mourinho, ligdeki ikinci maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında son derece netti. Real Sociedad karşısındaki maç öncesinde şunları söyledi: "Fede'nin kanatta ya da bek mevkisinde oynamasını istemiyorum, onu bir orta saha oyuncusu olarak istiyorum."

Nitekim böyle de oldu; Real Madrid'in 8 numaralı formasının sahibi oyuncu, arkadan oyun kurmanın temel unsuru hâline geldi ve Tchouaméni'nin sakatlığı nedeniyle takımı savunmada güvence altına alma görevini de üstlendi.

Bernardo Silva ile birlikte orta sahada görev almasıyla, ikilinin arasındaki ortaklık oyuna daha fazla akıcılık kazandırabilecek ve rakip ataklarını dizginleyebilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Mourinho'nun uzantısı

İlk iki maç, Mourinho'nun emirlerinin ve taktik değişikliklerinin belirli bir alıcısı olduğunu ortaya koydu. Her iki karşılaşmada da, Ceballos'un golü ve Mbappe'nin ikinci golünün ardından Mourinho, talimatlarını alması ve iletmesi için Valverde'yi çağırdı.

Maçlar sırasında bu ölçüde müdahale eden bir teknik adam için böyle bir rolün bulunması temel bir mesele. Portekizli teknik adam bu görevi yerine getirmek için kaptanlık pazubandının sahibini seçti; çünkü kaptanının liderlik sorumluluklarını üstlenmesini istiyor. Bunlar geçen yıl taraftarlar tarafından eleştirilen sorumluluklardı.

Görünen o ki saha içindeki ve dışındaki bu yeni görev oyuncu üzerinde büyük bir etki bıraktı; Valverde iki maçta da daha fazla lider kişiliğiyle sahne aldı, takımın merkez direği olarak mevkisinde savunmaya odaklandı ve her zaman öne çıktığı enerjiyi de ortaya koydu.

Portekizli teknik adam, orta saha oyuncularının en iyi versiyonunu ortaya çıkarma becerisiyle her zaman tanınmıştır ve Uruguaylı oyuncu şahsında oyun tarzına ideal bir futbolcuya sahip.

Orta sahanın tüm mevkilerinde oynayabilme becerisi, ona Bernardo ile ortaklık kurup temel savunma rolünü üstlenme ya da Tchouaméni veya Camavinga'nın yanında oynayıp ileri geri hareket etme konusunda daha fazla özgürlük elde etme imkânı tanıyor.

Rakamlar onu haklı çıkarıyor

Valverde, ilk iki maçında Flashscore platformundan 8 ortalama puan aldı; ayrıca lig maçlarında pas isabetinde yüzde 93 ve yüzde 97'lik başarı oranına ulaştı.

Buna ek olarak, Espanyol karşısında dört ikili mücadele kazandı, üç müdahaleyi başarıyla tamamladı ve ceza sahası dışından yaptığı şutlardan biri direğe çarptı.

Real Sociedad karşısında ise Valverde en çok yönlü versiyonuyla sahne aldı; bir gol pası verdi, iki kritik pas çıkardı, isabetli bir şut attı, üç ikili mücadele kazandı ve müdahalelerde yüzde 100'lük bir başarı oranı elde etti.

Valverde, Madrid'e geldiğinden bu yana alıştırdığı gibi her şeyden biraz sunuyor; her maçtaki özverisi sayesinde taraftarların en beğendiği oyunculardan biri, zira Uruguaylı oyuncu tüm ayrıntılarıyla tutkuyu simgeliyor.

Şimdi ise Carvajal'ın ayrılmasının ardından Valverde kaptanlık pazubandını devraldı ve soyunma odasını paylaştığı büyük kaptanlardan bir şeyler öğrendiğini kanıtlamak, yeni nesli başarıya taşımak zorunda. Bu, teknik adamın geldiği günden beri üzerinde çalıştığı bir görev; çünkü Valverde'nin takımda önemli bir oyuncu olarak yer alması, Real Madrid'i her zaman en önemli kupaları kaldırmaya yaklaştırdı.

Mourinho, Valverde'yi saha içindeki uzantısı olarak seçti; ligdeki ilk iki maçta Uruguaylı oyuncu, Real Madrid'in gollerinin ardından teknik adamın talimatlarını almak için yedek kulübesine yaklaştı. Portekizli teknik adam, kaptanının liderlik rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.



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