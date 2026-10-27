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Mourinho'nun talimatıyla: Liverpool'un yıldızı Real Madrid'in önceliklerinin başında

Transfers
Real Madrid
Liverpool
A. Mac Allister
J. Mourinho
İspanya
İngiltere
Arjantin
Portekiz

Santiago Bernabéu'nün içinde talep edilen transfer

Liverpool'un orta saha oyuncusu Arjantinli Alexis Mac Allister, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı denemek isteyen Real Madrid'in ilgisini çekiyor; bu sırada Liverpool da olası alternatifler aramaya başlıyor.

Mac Allister'ın Liverpool ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor; oyuncu 2023 yılında Brighton'dan Liverpool'a katılmıştı.

"Sky Almanya" ağının haberlerine göre, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, 27 yaşındaki oyuncunun kadroya katılmasının en önde gelen destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor; özellikle oyuncunun fiziksel gücüne ve ikili mücadelelerdeki yeteneğine hayranlık duyuyor.

"ESPN" ağı ise Alman ağına dayanarak, Arjantinli milli oyuncunun Anfield kalesi içinde sözleşmesini yenilemeye yönelik belirli bir plan bulunmadığını ekledi.

Real Madrid'in Mac Allister'ın durumunu yakından takip ettiğine, Liverpool'un ise takımın asli oyuncularından birini kadrosuna katmaya yönelik her türlü teklifi reddetmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Alman ağı, Liverpool'un Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Felix Nmecha'ya "büyük bir değer" verdiğini açıkladı; 26 yaşındaki oyuncu şu anda başlıca hedef olmasa da, Liverpool'un orta saha mevkisini güçlendirme arayışıyla bu durum gelecekte değişebilir.

Monaco oyuncusu Lamine Camara ve Bournemouth oyuncusu Alex Scott, Liverpool'un orta saha oyuncuları için hazırladığı kısa listede yer alıyor; bu iki oyuncunun adı son aylarda Chelsea ve Manchester United gibi kulüplerle de anıldı.

Nmecha'nın ise, 2023 yılında Wolfsburg'dan kulübe katılmasının ardından Dortmund ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


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