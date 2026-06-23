Mourinho’nun talimatıyla… Enzo Fernández, Bouaidi’yi Real Madrid’in seçenekleri arasından çıkardı

Real Madrid yönetimi, önümüzdeki dönemde takımın orta sahasını güçlendirmek amacıyla son saatlerde Arjantinli Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernández’i transfer etmek için harekete geçme yönünde kesin bir karar aldı.

Fernández’in (25 yaşında) seçilmesi, kulübün Oliisi ile anlaşmanın imkansız olduğunun kesinleşmesinin yanı sıra, Matheus Fernandes transferinin de ilk görüşmelerin ardından rafa kaldırılmasının ardından gerçekleşti. 21 yaşındaki oyuncu, orada kendini daha fazla geliştirebileceğini düşündüğü için Tottenham’a transfer olmayı tercih ediyor.

Buna bağlı olarak, Beyaz Kulüp, oyuncunun kararlı isteğinin de desteğiyle önümüzdeki birkaç gün içinde Chelsea ile görüşmelere başlamak üzere gerekli adımları atmaya başladı. Oyuncu, Real Madrid’e transferi tamamlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını zaten bildirmişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Enzo Fernández, Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun öncelik listesinde her zaman birinci sırada yer aldı ve Mourinho bunu en başından beri kulüp yönetimine iletti.

Matheus Fernandes veya Real Madrid’in birkaç aydır Johnny Cavallat aracılığıyla takip ettiği Ayoub Bouadi gibi değerlendirilen başka seçenekler de olsa da, ancak Faslı yıldız, genç yaşı ve deneyim eksikliği nedeniyle Mourinho’nun tercih ettiği oyuncu profiline uymuyor; zira teknik direktör, gençlerin etrafında gelişebilmesi için deneyimli ve üst düzeyde kendini kanıtlamış bir oyuncu kadrosuna sahip olmak istiyor.

Ayrıca, Dünya Kupası’nda Almanya milli takımında ilk 11’de yer alan Borussia Neumünster orta saha oyuncusu da gündeme geldi, ancak o da aynı değerlendirmeye tabi tutuldu. Sonuç olarak, Real Madrid, Mourinho’nun ilk tercihi olan Enzo Fernández’i transfer etmeye çalışacak ve bu transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğu kesinleşmedikçe diğer seçeneklere yönelmeyecek.

Portekizli teknik direktör, Enzo’yu spor projesine ideal orta saha oyuncusu olarak görüyor. Sahada geniş alanları kapsama konusundaki yüksek yeteneği, saha içi ve dışı liderlik vasıfları ve takımı harekete geçirme becerisi nedeniyle, takımın çok ihtiyaç duyduğu bir “box-to-box” orta saha oyuncusu.

Ancak bu istek, Chelsea’nin oyuncusu Kokorela’yı 50 milyon avroya satarak mali dengesini nispeten sağlamlaştırmış olması ve Xabi Alonso’nun da Enzo’ya güvenmek istemesi gibi engellerle karşı karşıya. Ancak belirleyici faktör, oyuncunun Real Madrid’e transfer olmaya tam olarak ikna olmasıdır ve bu durum, Londra kulübünün yönetimi için kabul edilemez hale gelebilir.

Mali tahminlere göre bu transfer, üç haneli bir rakamla gerçekleşecek. Chelsea, 2022 yazında Enzo’yu kadrosuna katmak için 121 milyon euro ödemişti; daha önce ise Lizbon kulübü, oyuncuyu River Plate’ten transfer etmek için 45 milyon euro ödemişti.

Real Madrid için transfer bedeli, özellikle oyuncunun 2032 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olması nedeniyle, 100 milyon avroyu biraz aşan bir tutardan az olmayacaktır.

Bu sezon Enzo, Real Madrid'e iltifat ettiği açıklamaları nedeniyle Chelsea tarafından para cezasına çarptırıldı. Oyuncu, YouTube üzerinden verdiği bir röportajda şöyle demişti: "İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i çok seviyorum, bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Madrid'de yaşayacağım; bir futbolcu istediği yerde yaşar."

Real Madrid yönetimi, teknik direktör José Mourinho’nun son iki talebini, yani bir orta saha oyuncusu ve bir savunma oyuncusu ile sözleşme imzalamayı, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor. Enzo ile sözleşme imzalamak için gerekli finansal kaynağı sağlamak amacıyla kulüp, mevcut kadrodaki orta saha oyuncularından birini yüksek bedelle satma olasılığına güveniyor. Zira orta saha ikilisi Camavinga ve Chouameni, İngiltere Premier Ligi’nde yüksek piyasa değerine sahip.