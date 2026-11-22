Real Madrid'in forveti Carlos Espí, yedek kulübesinden gelerek mucizeler yaratmaya devam ediyor. Espí, bu sezon 4 golle Avrupa'nın beş büyük liginde oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu oldu.

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İspanyol gazetesi "AS"nin haberine göre, Espí'nin açıklaması neredeyse gizem sınırında kalan bir özelliği var: Tek görevi, oyuna girip Real Madrid'i zor durumlardan kurtarmak. Oyuncu bunu Celta Vigo karşısında da tekrarladı.

Gazete, oyuncunun sanki ilahi bir koruma altında olduğunu ve Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Eflatun-Beyazlılar'daki projesinin koruyucu meleği haline geldiğini belirtti.

Habere göre Espí'nin istatistikleri neredeyse açıklanamaz düzeyde. Oyuncu dört golünü yalnızca 73 dakikada attı; bu da her 18 dakikada bir gol anlamına geliyor.

Espí bunu başarmak için toplam 9 denemede yalnızca 6 isabetli şuta ihtiyaç duydu. Diğer birkaç deneme ise ya kaleyi ıskaladı ya da savunmacılara takıldı. Böylece en azla en fazlasını elde etti.

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Bu etkinlik, Espí'nin neden daha fazla süre almadığı sorusunu akla getiriyor. Mourinho ise oyuncunun belirli durumlar için uzmanlaşmış bir isim olduğu görüşünü kararlılıkla savunarak bu soruya yanıt verdi.

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Mourinho, Celta maçının ardından şunları söyledi: "Carlos'un belirli özellikleri var. 90 dakika oynayamayacağını söylemiyorum, çünkü oynayabilir; ancak takımın oyun tarzı daha çok bağlantılı oyuna dayanıyor."

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "O, ceza sahası içinde oynayan bir forvet. Rakip sadece savunma yapmak istediği için oyuna hakim olduğumuzda bu tarz oyuna çok uygun. Orada korku salıyor, çok büyük bir kaliteye sahip, ön ve arka direğe atak yapıyor ve kafa vuruşlarında çok iyi."

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Bu nedenle Portekizli teknik adam mevcut tercihini sürdürüyor ve şunu vurguluyor: "Futbol tarihi, çok fazla süre almadan belirleyici olmuş isimlerle dolu."

Mourinho, planın tüm tarafların memnuniyetiyle işlediğini şu sözlerle açıkladı: "Ondan daha memnun olamazdık. Daha fazla oynaması gerektiği yönündeki hikayelere girmiyor. Mutlu ve hem hocasının hem de takım arkadaşlarının saygısını kazandığını biliyor."

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Son kurtarıcı rolü ona motivasyon veriyor

"AS", Mourinho'nun Espí'yi zorlu ve kritik anlarda kullanmayı savunmaya devam ettiğini aktardı. Oyuncu da buna itiraz etmiyor; aksine son çare rolünün kendisini motive etmesini sağlayan büyük bir özgüvene sahip.

Gazete, Espí'nin Madrid'e ve Real Madrid'e uyumunun mümkün olan en iyi şekilde ilerlediğini, karakterinin onu sabırlı olmaya yönelttiğini belirtti. Espí, Eflatun-Beyazlılar'ı seçtiğinde neyin altına imza attığını biliyordu ve kararından pişman değil; tam tersine bunun tadını çıkarıyor.

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Habere göre kulüp de oyuncudan büyük keyif alıyor. Bu durum yalnızca teknik ekiple sınırlı kalmıyor, üst yönetim kademelerine ve hatta yeni gelenlere kadar uzanıyor.

Tavernes de la Valldignalı forvet, son mucizesinin ardından karma bölgede bu takdirin bir yönünü şöyle açıkladı: "Rafa Nadal bana benimle çok gurur duyduğunu söyledi."

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Gazete, Espí'nin attığı belirleyici gollerin Real Madrid'e kazanç getirmeye devam ettiğini belirterek haberini noktaladı.