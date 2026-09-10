Bir basın raporu, Real Madrid'in yıldızının önümüzdeki kış transfer döneminde takımdan ayrılmaya yaklaştığını ortaya koydu; Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisine güvenmemesi ve oynadığı mevkide birçok başka seçeneğin bulunması nedeniyle.

"Foot Mercato" sitesi, emrinde yıldızlar ve seçkin oyuncularla dolu bir takım bulunması nedeniyle Mourinho'nun bazı kararlar almada zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu durum özellikle hücum hattı için geçerli. Bu yaz Mourinho, Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transfer olmasına izin verdi. Başlangıçta sezon hazırlık döneminde gösterdiği performansı beğenerek onu tutmuştu. Ancak sonunda ayrılmasına izin verdi ve Real Madrid'den Joselu gibi bir forvet, yani gol atabilecek olağanüstü bir yedek transfer etmesini istedi.

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Böylece Real Madrid ona Carlos Espai'yi teklif etti. Bu durum, karşısında yeni bir rakip bulan Brezilyalı Endrick'in işine gelmedi.

Hatta pek çok kişi, Lyon'a kiralık olarak geçirdiği nispeten iyi altı ayın (21 maçta 8 gol, 8 asist) ardından Madrid'e dönen Brezilyalının yeniden kiralanacağını düşünmüştü.

Ancak Jose Mourinho bunu reddetti. Endrick'e, hücumda ya da sağ kanatta oynamak üzere kendisine güvendiğini açıkladı. Sorun şu ki rekabet çetin ve 20 yaşındaki oyuncunun yeterli oyun süresi bulması pek olası değil.

Hücum hattında Kylian Mbappe (27 yaşında, 5 maçta 5 gol), teknik ekibin gözünde tartışmasız birinci tercih. Carlos Espai (21 yaşında, 4 maçta 1 gol) ise onun yedeği olma yolunda ilerliyor.

Sağ kanat mevkisine gelince, Brezilyalı milli oyuncunun endişelenmesi için de sebepler var. Hâlâ iyileşme sürecinde olan Rodrygo'yu (25 yaşında) bir kenara bırakırsak, Endrick'in 140 milyon euroya (primler dahil) satın alınan Yan Diomande ve Brahim Diaz (27 yaşında, 3 maçta 1 asist) ile rekabet etmesi gerekecek.

Daha önce bu mevkide oynamış olan Arda Güler'i de (21 yaşında, 4 maçta 1 gol ve 1 asist) unutmamak gerek.

Başka bir deyişle, Brezilyalı forvet oyun süresi kazanmak için mücadele etmek zorunda kalacak. Ayrıca kendini hızla kanıtlaması da gerekecek.

Şu ana kadar bu sezon herhangi bir resmi maçta forma giyemedi. Yeni sezona zamanında başlamasını engelleyen bir kas sakatlığı yaşadı.





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Pazartesi günü Jose Mourinho bir güncelleme yaptı: "Yarın (salı) en fazla 5 ya da 10 dakika oynamaya hazır olabilir. Hepsi bu. Dün ilk kez takımla antrenman yaptı. Budapeşte ya da Avusturya'daki bir hazırlık maçından bu yana oynamadı. 5 ila 10 dakikadan fazlası için yeterince formda değil."

Şöyle devam etti: "Ancak yedek kulübesinde birçok boş mevki bulunduğu için burada. Belki 5 dakika oynar. O bir hücum oyuncusu ve santrfor mevkisinde oynayacak. Merak etmeyin, bek ya da stoper olmayacak. Forvet olacak."

Real Madrid'in Inter karşısındaki maçında 2006 doğumlu oyuncu yedek kulübesinde kaldı ve henüz tüm potansiyelini göstermemiş olsa da Brezilyalı bazı fırsatlar elde edecek.

Real Madrid'e yakın bir kaynak, "The Athletic" gazetesi tarafından soru yöneltildiğinde, Kraliyet Kulübü'nün herhangi bir aksaklığı önlemek için oyuncunun dönüşü konusunda temkinli davrandığını açıkladı ve şunları söyledi: "Kendine güveniyor çünkü Mourinho ona önemli bir oyuncu olacağını ve oynamak için yeterli süre alacağını söyledi."

Ancak bu, Endrick cephesini rahatlatmıyor. "The Athletic", forvete yakın bazı kişilerin "forma giyme sürekliliğinden şüphe ettiğini, bu nedenle kış transfer dönemi öncesinde bir değerlendirme yapılacağını" ortaya koyuyor.

Nitekim İngiliz gazetesi, Real Madrid'in ocak ayında durumunu yeniden değerlendireceğine ve yeniden kiralanmasının kesinlikle mümkün olduğuna işaret ediyor. Bu, kulübünün bu seçeneği dışlamadığını bilen oyuncu üzerinde bir baskı oluşturuyor.

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