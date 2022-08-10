Mourinho'nun yeni öğrencisi gideceği takımı seçerken iki yıldızın tavsiyesine başvurdu.

Paris Saint-Germain'den Roma'ya kiralanan Georgino Wijnaldum'un bu kararı almasında Mohamed Salah ve Achraf Hakimi'nin telkinleri etkili oldu.

PSG'deki ilk sezonunda yeterince süre alamamaktan yakınan Wijnaldum'un bu yaz takım değiştirmesi bekleniyordu.

Arkadaşlarının tavsiyesine güvenen Wijnaldum, Serie A'da Jose Mourinho'nun kanatları altında eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Wijnaldum, Roma'ya transfer hakkında ne söyledi?

"Kulüp beni almak için büyük çaba gösterdi. Salah ve Kevin Strootman ile takım ve şehir hakkında konuştum ve onlardan çok iyi şeyler duydum."

"Hakimi'yle de konuştum. Inter'de oynamış olmasına rağmen Roma'nın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Bu ikna olmamı sağladı."

"Liverpool'dayken Roma deplasmanında oynamıştım ve atmosfer harikaydı. Böyle taraftarlara sahip bir kulüpte oynamak istiyordum."

Roma'nın transfer hamleleri

Nemanja Matic, Mile Svilar ve Paulo Dybala'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Roma, Lille'den Zeki Çelik'i de renklerine bağladı.

2021/22 sezonunu Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla kapatan başkent ekibi yapılan transferlerle beklentileri hayli yükseltti.

Yüzlerce Roma taraftarı Wijnaldum'u karşılamak için havaalanına akın etti.

"Roma'da oynamak harika bir duygu. Konuştuğum herkes kulüp ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler söyledi."

"Kulübün transferi bitirmek için ortaya koyduğu çaba beni ne kadar istediklerini gösteriyor. Bu bir futbolcu için özgüven ve inanç kaynağı."

"Taraftarların yaptığı karşılama ve sosyal medyada aldığım tepkiler muhteşem."