Schalke karşılaşması Real Madrid için sıradan bir hazırlık maçı değildi; Almanya'daki hazırlık kampındaki son müsabaka olması bakımından özel bir anlam taşıyordu. Ayrıca Konaté, Diomande ve Cucurella'nın beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktığı maç oldu.

Maç, aynı zamanda Thibaut Courtois, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin sezondaki ilk kez sahne aldığı karşılaşmaydı. Böylece tüm gözler daha en baştan Real Madrid'in kadrosuna ve yeni sezon öncesindeki son hazırlıklara çevrildi.

Ancak José Mourinho'nun Veltins Arena'nın çimlerinde görünmesiyle birlikte hava aniden değişti. Portekizli teknik adamın gözlerinden birinin çevresindeki belirgin şişlik dikkatleri üzerine çekti ve bu durum sosyal medyada birçok spekülasyonun kapısını araladı.

Fakat gerçek, yayılan spekülasyonlardan çok daha basitti. Zira Mourinho, Real Madrid'in dün gerçekleştirdiği antrenman seansı sırasında hafif bir sakatlık yaşadı.

İspanyol "AS" gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Portekizli teknik adam antrenmanın ortasındayken bir top aniden gözlüğüne çarptı, bu da gözlüğün kırılmasına ve gözünün çevresinde bir yaralanma meydana gelmesine yol açtı."

Bu sakatlık, Mourinho'nun Gelsenkirchen'de Real Madrid'i yönetirken bu şekilde görünmesine neden oldu; ancak durum endişe verici değil. Nitekim "AS", Portekizli teknik adamın iyi durumda olduğunu ve morluğun izlerinin kaybolması için yalnızca biraz zamana ihtiyaç olduğunu doğruladı.

Mourinho, Real Madrid'in hazırlıklarından memnun

Sakatlığa rağmen morluk, Mourinho'nun işini normal şekilde sürdürmesine engel olmadı. Zira Real Madrid, hazırlık döneminde ulaştığı seviyeden memnun bir şekilde Almanya'daki son durağından ayrıldı.

Mourinho maçın ardından şunları söyledi: «Taktiksel açıdan fikirler yavaş yavaş netleşiyor. Oyuncular üstün bir kaliteye, hatta inanılmaz bir kaliteye sahip. Gerek topla gerek topsuz, bir takım olarak mükemmel çalışıyoruz. Bunun son derece iyi bir deneme olduğunu düşünüyorum; ayrıca asıl işe başlamadan önceki mükemmel bir son antrenman seansıydı.»

Portekizli teknik adam, hazırlık maçlarının yalnızca sezona hazırlanma yolunda bir adım olduğunun altını çizdi ve asıl mücadelenin resmi maçlarla başlayacağını vurguladı. Şöyle açıkladı: «Asıl iş, rekabettir; puanlar için verilen mücadeledir. Sevdiğimiz şey budur ve ona ulaşmak üzereyiz.»

Böylece Mourinho, Real Madrid'in geçirdiği hazırlık döneminden memnun bir şekilde Madrid'e döndü; ancak birkaç gün daha görünür kalması beklenen, gözünün çevresindeki bir morluğu da beraberinde taşıdı. Bu morluğun sebebi ise ani görünüşünün yol açtığı spekülasyonlardan tamamen uzaktı.