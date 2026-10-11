Fede Valverde, bu rolü tercih etmemesine rağmen sağ bek mevkisinde oynamanın, Real Madrid'deki parlak performansının sırlarından biri olabileceğini kanıtladı. Villarreal karşısında dikkat çeken bir performans sergileyen oyuncu, bu mevkideki görünümünün sadece istisnai bir durum olmadığını, aksine fark yaratabilecek bir tercih olduğunu teyit etti.

İspanyol "As" gazetesine göre, Valverde maça orta sahada, Aurelien Tchouameni'nin yanında teknik açıdan istenen uyumu sağlayamayan çift pivot ikilisinin bir parçası olarak başladı; ancak Jose Mourinho ikisini birbirinden ayırmaya karar verdi ve bu adım güç kaynağı oldu.

Fransız ve Uruguaylı oyuncular en iyi dakikalarını aynı anda sergilerken, Fede durdurulamaz bir görüntü çizdi ve gol anında Diomande'ye yaptığı asist, bu üstün performansın taçlandırılması oldu.

Valverde sağ bek mevkisinde adeta bu rol için yaratılmış gibi parladı; bu mevki doğal pozisyonu olmasa da, doğuştan gelen yetenekleriyle uyumlu görünüyor.

Devre arasına yaklaşırken Mourinho, Arda Güler ile Valverde'nin yerlerini değiştirmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Bu değişiklik geçici değildi; ilk yarının bitiminden sonra da tekrarlandı ve Real Madrid dengesini yeniden bularak daha iyi bir performans sergilemeye başladı.

Vinicius Junior'ın 52. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın yerine oyuna girmesiyle takımın etkinliği arttı; böylece Valverde sağ bek mevkisine geçti ve maçtaki gerçek devrimi başladı.

Valverde sağ cephede geniş bir alan kapladı ve buradan, neşter gibi keskin bir pasla golün yapımına yöneldi.

Etkisi bu anla sınırlı kalmadı; maçı dikkat çekici istatistiksel rakamlarla tamamladı. Üç fırsatla Diomande ile eşit şekilde Real Madrid'in en çok fırsat yaratan oyuncusu oldu. Ayrıca sahanın son üçte birinde yaptığı 12 başarılı pasla, 18 pas kaydeden Arda Güler'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Savunma açısından ise Valverde dört top kazanımı, iki top kapma, bir uzaklaştırma kaydetti, tek müdahalesinde başarılı oldu, beş ikili mücadelenin dördünü kazandı ve bir kez bile çalımlanmadı. Bu, her ölçüde istisnai bir performanstı.

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Dokuz tam ilk 11 maçı

Valverde'nin ilk 11'deki varlığı, ister sahanın kenarında ister ortasında olsun, tartışma konusu değildi. Oynadığı dakika sayısında onu geçen yalnızca 810 dakikayı tam oynayan Thibaut Courtois ve Kylian Mbappe var; Uruguaylı oyuncu ise 744 dakika sahada kaldı ve dokuz maça ilk 11'de başladı.

Villarreal karşılaşmasına kadar Valverde'nin alışılmış mevkisi, bazı sınırlı denemeler dışında, ister bir oyuncunun ister bir diğerinin yanında olsun, çift pivottu; bu, sezon hazırlık döneminde de üstlendiği roldü.

Mourinho'nun, Valverde'yi sağ cepheye kaydırarak önce sahte kanat rolünde, ardından sağ bek mevkisinde oynatma kararını alıp maçın akışını değiştirene dek, oyuncunun pozisyonu konusunda hiçbir şüphesi yoktu; bu da Real Madrid'in performansında belirgin bir dönüşüm yarattı.

Geriye kalan soru ise, Mourinho'nun bu çözümü geçici olarak mı benimseyeceği yoksa sürekli bir tercih haline mi getireceği.

Valverde geçmişte sağ bek mevkisinde oynama konusundaki hislerini açıkça dile getirmişti. Eylül 2025'te Almatı'da düzenlediği basın toplantısında keskin açıklamalar yapan oyuncu şöyle demişti: "Bek mevkisinde oynamak için doğmadım, bu mevkide oynamayı öğrenerek de yetişmedim. Rahat hissetmiyorum, çünkü arkada savunma kapatması gibi sahip olmadığım birçok şey ve yetenek var."

Buna karşılık Valverde, kendisini "herhangi bir mevkide teknik direktörün emrine" verdiğini de ekledi. O dönemde Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'ydu; ancak oyuncuyu bu mevkide kullanan ilk kişi o değildi ve son kişi de olmayacak. Gerçek şu ki, Valverde bu rolde, tercih etmese bile, başarılı oluyor.

Maçların %30,5'i sağ cephede

İşte bu nedenle, Valverde'yi çalıştıran bütün teknik direktörler, birbiri ardına onu bu mevkide denemeye özen gösterdi. Başlangıç Zinedine Zidane ile oldu; ardından Carlo Ancelotti onun yeteneklerini kanat mevkisinde değerlendirdi ve Vinicius Junior'a bir gol hazırlayarak Real Madrid tarihindeki on dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kahramanlarından biri oldu.

Ancak Ancelotti, eksik dönemlerde onu sağ bek mevkisinde kullanmaya başvurdu, hatta bu konuda şaka yollu şöyle demişti: "O, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'den sonra dünyanın en iyi üçüncü sağ beki." Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa da Valverde'ye bu mevkide güvendi; şimdi aynısını Mourinho yaptı.

Valverde, Real Madrid formasıyla çıktığı 381 maçın 116'sında, sahada farklı ileri derecelerde olmak üzere, sağ cephede görev yaptı; bu da toplam maçlarının %30,5'ine denk geliyor.

Bu maçların 35'inde sağ bek mevkisinde oynadı; Villarreal karşısında yeteneklerini yeniden ortaya koyduğu mevki de burasıydı.

İyileşme mucizesinden parlaklık paradoksuna

Valverde, Villarreal karşılaşmasına, derbi maçının ardından yaşanan büyük tartışmanın gölgesinde geldi. Kang In Lee'nin cezalandırılmayan sert müdahalesi, Uruguaylı oyuncunun ayak bileğinde burkulmaya yol açmış ve bu da onu uluslararası ara döneminde ülkesinin milli takımına katılmaktan mahrum bırakmıştı.

Uruguay milli takımıyla seyahat etmek yerine Valverde, rehabilitasyon programını tamamlamak için Valdebebas'ta kaldı ve hazır hale gelene dek ışıklardan uzakta çok çalıştı. İlk başta Real Madrid'in sağlık ekibi, Roma karşılaşmasına yetişmesinin mümkün olduğunu, Villarreal karşısında oynamasının ise daha zor göründüğünü düşünüyordu; ancak sonunda dönmeyi başardı.

Valverde yalnızca sahaya çıkmakla kalmadı, aynı zamanda muhteşem bir performans sergileyip dikkat çekici biçimde parladı. Mucize gibi görünen bu dönüş, ardından Real Madrid için değerli bir hediyeye dönüştü.

Uruguaylı oyuncu maçta belirleyici oldu; bu kez de şağ bek mevkisinde, oynamak için doğmadığı o pozisyonda. Paradoks şu ki, başarı kimi zaman en çelişkili durumlardan gelebiliyor.



