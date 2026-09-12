Real Madrid kulübünde transfer döneminde yaşanan tartışma, orta saha için bir oyuncuyla anlaşma yapılmasının gerekliliği etrafında yoğunlaştı. Bu ihtiyacı kulübün kendisi de, Rodri'yi kadroya katma olasılığını araştırdığında kabul etmişti. Ancak transfer durdu ve kulüp, mevcut oyuncuların yanı sıra Bernardo Silva'ya güvenmeye karar verdi. Silva'nın beyaz takımdaki rolleri, City'de genellikle oynadığı oyun kurucu pozisyonundan çok bir orta saha oyuncusuna daha uygun hale gelmişti.

İspanyol "As" gazetesine göre, resmi maçlar başladı ve aynı sorunlar yeniden tekrarlandı. Bu durum özellikle Inter karşılaşmasında ortaya çıktı; Real Madrid neredeyse hiçbir anda oyunun gidişatına hâkimiyetini dayatamadı. Valverde ise maçın ardından yaptığı açıklamada, Mourinho'nun bizzat oyunculardan topu elde tutmalarını ve maçın ritmini sakinleştirmelerini istediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Bu kriz geçen sezona kadar uzanıyor. O dönemde Arbeloa, Real Madrid'in ilk on birinde kendini kabul ettiren beklenmedik bir ismin ortaya çıkması sayesinde krizi kısmen çözmeyi başarmıştı. Bu isim Thiago Pitarch'tı. O sırada Castilla'da oynayan orta saha oyuncusu, A takımla düzenli olarak ilk on birde yer almaya başladı; 800 dakikadan fazla süre topladı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki City karşılaşmalarında ve Bayern'e karşı çeyrek finalin ilk maçında ilk on birde sahaya çıktı.

Thiago Pitarch'ın bu sezondaki rolü net değildi; ayrılık fikri gündemdeydi. Ancak hazırlık döneminin başında sakatlanması ayrılığa dair her seçeneği durdurdu. Boş yer bulunmaması nedeniyle B takımda oyuncu olarak kaydedilmesine rağmen oyuncu A takımla devam etti. Yine de A kadroda bir oyuncu statüsüne ve kendisini bu kategoriye yerleştiren yeni bir sözleşmeye sahip. Böylece önünde maçlarda yer almak şeklindeki en zorlu meydan okuma kalıyor.

Oyuncu yeterli alan bulmakta zorlanıyor; zira Mourinho, Pitarch'ın pozisyonunu çift pivot bölgesine sıkıştıran 4-2-3-1 planına dayanıyor. Burada Valverde, Tchouaméni, Camavinga ve Bernardo Silva ile rekabet ediyor. Böylece Thiago başlangıçta beş oyuncu arasında beşinci seçenek olarak görünüyor. Ancak o, geçen sezon sergilediği yeteneklere ve güçlü kişiliğine yaslanıyor; nitekim Real Madrid formasını giydiğinde onun baskısını hissetmemişti.

Mourinho, son dönemde geçirdiği sakatlık nedeniyle Thiago'ya sınırlı bir ilgi gösterdi. Ancak oyuncunun geçen sezon ortaya koyduklarının ve yakın gelecekte takıma sunabileceklerinin farkında. Mourinho doğrudan şöyle dedi: "O, Castilla kategorisinde oynayacak bir oyuncu değil, aksine A takım oyuncusu ve onu çok beğeniyorum. Çok beğendiğim niteliklere sahip. Tam anlamıyla hazır olduğunda grubun bir parçası olacak ve o zaman kendisini oynamak için dakikalar bekliyor olacak; çünkü çok yüksek bir kaliteye sahip."

Mourinho, oyuncu Thiago Pitarch'tan, Portekizli teknik direktörün istediği şekilde rekabet edebilmesi için fiziksel yönünü geliştirmesini istiyor, özellikle savunma alanlarında. Ona doğrudan şöyle dedi: "Ona söylediğim tek şey, bacak kaslarının benimkilere benzediği ve çalışarak oraya iki kilogram eklemesi gerektiği."

Thiago, hazırlık dönemini geçirmekten mahrum bırakıldıktan sonra çalışmalarını sürdürüyor. 2026-2027 sezonuna başlamak için fiziksel hazırlığı, güçlü rekabet ve kendisini henüz tam olarak tanımayan bir teknik direktörden oluşan koşullara karşı bir mücadele veriyor.



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