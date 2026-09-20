"Marca" radyosunun hakemlik uzmanı Pablo González Fuertes, Madrid derbisinin ardından José Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi. Real Madrid teknik direktörü, takımının Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından hakem Miguel Ángel Ortiz Arias ile video teknolojisi hakemi Trujillo Suárez'e ve ayrıca Hakemler Teknik Komitesi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

Mourinho, "Marcador" programındaki katılımı sırasında itirazına yol açan iki hakemlik pozisyonuna işaret ederek, "Maçın hikâyesi burada yatıyor" dedi. Bu sözlerle, iki pozisyonun da Atletico Madrid oyuncularına kırmızı kart gösterilmesini hak ettiği görüşünü dile getiriyordu.

Portekizli teknik direktör, Ortiz Arias'ın başkent derbisi büyüklüğünde bir mücadeleyi yönetme kapasitesini de sorgulayarak, "Büyük bir hakem olduğu için değil. Zavallı adam baskıyı kaldıramadı" dedi.

Mourinho, video teknolojisi hakemi Trujillo Suárez'e de benzer eleştiriler yöneltti; ardından bu ikilinin maçı yönetmek üzere seçilmesi nedeniyle Hakemler Teknik Komitesi'ni eleştirerek şöyle konuştu: "Ne zavallı bir hakem, bir derbi maçını yönetecek tecrübeden ve konumdan yoksun. Hakem atama komitesini tebrik ederim."

Fuertes, Mourinho'nun eleştirilerini kurgulama biçimi üzerinde durdu ve herhangi bir teknik direktörün ya da futbol camiasından bir kişinin hakemlik kararları hakkında görüş bildirmesinin hakkı olduğunu açıkladı; ancak bu görüşün ifade edilmesinin, hakemlere yönelik olumsuz çağrışımlar taşıyan ifadeler kullanmayı gerektirmediği kanaatinde olduğunu belirtti.

"Marca"nın hakemlik uzmanı şöyle dedi: "Her teknik direktörün ya da futbol camiasından her kişinin bir görüşü vardır ve bu, diğer görüşler gibi saygıdeğer bir görüştür. Olumsuz çağrışım taşıyan bir dil kullanmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum."

Fuertes, hakemlik kararlarına ilişkin tartışmaların doğal bir biçimde ele alınabileceğini vurguladı; ancak kararın kendisini eleştirmek ile eleştiriyi hakeme veya hakemlikten sorumlu mercilere yöneltme biçimi arasında ayrım yaptı.

Mourinho'nun açıklamalarına yanıt vermesi gereken tarafla ilgili olarak Fuertes, bu eleştirilere yanıt verilmesi gerekenlerin hakemlik sisteminden sorumlu kişiler olduğuna işaret etti ve ardından şunları ekledi: "Yanıt vermeleri gerektiğini düşünüyorum, ancak yapmayacaklar."

Fuertes'in açıklamaları, geniş çaplı bir hakemlik tartışmasına sahne olan derbinin ardından geldi. Özellikle ilk yarıda Cuti Romero ve Kang In Lee'nin kırmızı kart görmemesi tartışma yarattı; ardından ikinci yarıda Dean Huijsen, video teknolojisinin müdahalesiyle kırmızı kart gördü.