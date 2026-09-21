İspanyol bir rapor, bugün pazartesi, Brezilyalı Vinicius Junior'ın bu sezon Real Madrid'deki alışılmadık durumunu ele aldı.

"Foot Mercato" sitesi, haftaların geçtiğini ancak sonucun hep aynı kaldığını söyledi: Vinicius Junior hayal kırıklığı yaratıyor.

Dün pazar günü, Atletico Madrid karşısında kaybedilen derbide (1-2), Brezilyalı bir kez daha gerilemesini gözler önüne serdi; fark yaratmaktan aciz, maçta etkisiz ve topa sahip olmakta başarısızdı.

Vinicius, teknik direktörü Jose Mourinho'nun öfkesini hak etti; Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından takımının oyuncu sayısı ona düşünce, Brezilyalı milli oyuncu 54. dakikada oyundan alındı.

Yerine giren Yan Diomande'nin oyuna girmesi Real Madrid'in ligdeki bir başka mağlubiyetini engellemese de, bu erken değişiklik İspanya'da fark edilmeden geçmedi; özellikle de yeni transferin aldığı övgülerin ardından.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

"Gol üretmek önemli, takım çalışması son derece önemli, günlük azim önemli ve o bunları eksiksiz yerine getiriyor... Ama bir de başka bir Vinicius var. Geçen yıl Benfica karşısında fırsat bulan, gol atan ve bizi turnuvadan eleyen Vinicius. İşte o özel performansı özlüyor," diyerek Mourinho, son haftalarda Brezilyalı oyuncusu hakkında uyarıda bulundu.

Vinicius'un talihsizliğine, parlaklığının kıvılcımı bu sezon henüz tutuşmadı ve durumu yakında kökten değişebilir.

Nitekim, "Marca" gazetesinden gelen son bilgilere göre, Brezilyalı forvetin ilk on birdeki yeri tehlikeye girdi.

Vinicius Junior tehlikede

Bir başka hayal kırıklığı yaratan performansın ardından İspanyol gazete, Jose Mourinho'nun sabrının tükendiğini ve gelecek maçlar için tercihlerini yeniden gözden geçirebileceğini bildirdi. Sol kanat oyuncusu Real Madrid'in ilk on birinde merkezi bir rol oynamaya alışkındı ve gol içgüdüsünün geri döneceğine söz vermişti.

Elche maçının ardından, "Bu kadar çok fırsatı harcayamam," itirafında bulundu, ancak sorun şu ki durum değişmedi; Real Madrid kanat oyuncusunun gol hanesi, tüm turnuvalarda 652 dakika sahada kalmasına rağmen hâlâ bir golde sabit duruyor.

Bu nedenle, bu gol kuraklığı Portekizli teknik direktörü önümüzdeki haftalarda planlarını değiştirmeye itmeli.

Ve bu durum, hücumdaki etkisi ve maçları belirleme yeteneğiyle tanınan Brezilyalı için bir alarm zili işlevi görebilir.

Şüphenin sardığı ve Santiago Bernabeu tribünlerinden gelen yinelenen yuhalamalara maruz kalan Vinicius Junior, kritik bir konumda buluyor kendini ve teknik direktörünü kendisine olan güvenini korumaya ikna etmek için sahada değerini kanıtlaması gerekiyor.

Bu tehdidin önümüzdeki maçlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsiz, ancak mesaj her zamankinden daha net görünüyor: Artık ilk on birde ona yer garanti edilmiyor.

Carlo Ancelotti onu, uluslararası ara süresinde üç hazırlık maçı oynamak üzere Brezilya Milli Takımı'na davet etti (Hindistan ile karşılaşmadan önce Avustralya'ya karşı iki maç) ve Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar uzanan oyuncunun, bu dönemin ardından eski parlaklığını yeniden kazanmak ve kulüp için önemini kanıtlamak için can atacağından şüphe yok.

Yerini geri kazanma yolculuğu, 10 Ekim'de takımın kendi sahasında Villarreal'e karşı oynayacağı maçla başlayacak.