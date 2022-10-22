Mourinho'nun Ronaldo'nun nasıl yönetileceğine dair tavsiyesi, ten Hag'ın Portekizli yıldızı kadro dışı bırakmasının ardından viral oldu

Mourinho ile Ronaldo, Real Madrid'de beraber çalışmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kadro dışı kalmasının ardından Jose Mourinho'nun büyük isimlerin nasıl yönetileceğine dair tavsiyesi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ronaldo şu anda kendi başına antrenman yapıyor. Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettikten sonra bu karar alındı.

37 yaşındaki oyuncunun maçın bitiminden önce Old Trafford'daki tünelden aşağı inerken görüldüğü ve United'ın 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçın bitmesinden önce stadyumu terk ettiği bildirildi.

Ronaldo ve Ten Hag arasındaki ilişki açıkça tüm zamanların en düşük seviyesinde ve Portekizli yıldızın kaderi Ocak ayında belli olacak ve muhtemelen ayrılacak.

Eski Ajax patronu Ten Hag, Ronaldo'yu cezalandırma kararı nedeniyle bazılarından övgüler alırken, aynı zamanda beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuya yönelik muamelesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Piers Morgan, Ten Hag'ı Ronaldo'ya saygısızlık etmekle suçlarken, Kevin Pietersen Hollandalı menajeri "palyaço" olarak nitelendirdi.

Ne oldu?

Ronaldo'nun cezalandırıldığı haberinin ardından, eski Manchester United menajeri Mourinho'nun dünya futbolunun en büyük şahsiyetlerinin en iyi şekilde nasıl yönetileceğine dair video sosyal medyada yeniden ortaya çıktı.

Ronaldo'nun Real Madrid'de olduğu dönemde teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, "Büyük oyunculara hocalık yapamıyorsanız, kimseye hocalık yapamazsınız.

"Bir antrenörün anlaması çok önemlidir, onlara nasıl futbol oynanacağını öğretmeyeceksiniz.

"Ronaldo'ya nasıl serbest vuruş yapılacağını öğretmeyeceksiniz, [Zlatan] Ibrahimovic'e topu göğsünde nasıl tutacağını öğretmeyeceksiniz, [Didier] Drogba'ya ilk hücumu nasıl yapacağını öğretmeyeceksiniz."

"Onlara o takımda nasıl futbol oynanacağını öğreteceksin."

Ronaldo ne söyledi?

Ronaldo, davranışlarını yansıtmak için Perşembe günü sosyal medyayı kullandı, ancak Ten Hag'dan özür dilemedi.

Ronaldo, "Kariyerim boyunca her zaman yaptığım gibi, meslektaşlarıma, rakiplerime ve antrenörlerime karşı saygılı bir şekilde yaşamaya ve oynamaya çalışıyorum. Bu değişmedi. Ben değişmedim."

"Son 20 yıldır elit futbol oynayan aynı kişiyim ve aynı profesyonelim ve karar verme sürecimde saygı her zaman çok önemli bir rol oynadı.

"Şu anda Carrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarımı desteklemem ve herhangi bir oyunda her şeye hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek bir seçenek değil. Asla olmadı.

"Burası Manchester United ve birlik içinde olmalıyız. Yakında tekrar birlikte olacağız."