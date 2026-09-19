Mourinho'nun rekoru tehlikede: Flick'in Barcelona'sı Real Madrid'in tahtını tehdit ediyor

Barcelona, La Liga'daki gürültülü çıkışını sürdürüyor. İlk altı maçında tam not alan Katalan ekibi, 28 gol kaydederek Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in 2011-2012 sezonunda kaydettiği tarihi rekoru kırma yolunda ilerliyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Katalan ekibi şu ana kadar La Liga'da gerçek bir rakip bulamadı. Gerek Spotify Camp Nou'da gerekse deplasmanda karşılaştığı tüm takımlara üstünlüğünü kabul ettiren Barcelona, 6 galibiyet üst üste elde etti.

Son bir basın toplantısında gösterdiği üzere Hansi Flick rekorların pek meraklısı olmasa da, Barcelona Real Madrid'in tarihi rekorunu kırmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

2011-2012 sezonunda Portekizli teknik direktör yönetimindeki Real Madrid, La Liga tarihinde eşi görülmemiş bir rekora imza atmış; 38 haftada 121 gol kaydederek maç başına 3,18 gollük bir ortalama yakalamıştı.

Kraliyet ekibi o dönemde, 46 gol kaydeden Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra 22 golle Gonzalo Higuain ve 21 gol atan Karim Benzema'nın parlak performansları sayesinde tarihinde ilk kez 100 puana ulaşmayı başarmıştı.

Real Madrid o sezon ligde yalnızca iki maç kaybetti; Levante'ye 1-0, Barcelona'ya ise 3-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e penaltı atışları sonucunda elenerek veda etti.

Kraliyet ekibi, iç saha ligindeki en fazla gol rekorunu kırmasına rağmen, Racing ve Valencia karşısında iki maçta fileleri havalandıramadı; Malaga ve Villarreal ile de berabere kaldı.

Real Madrid o sezonki en büyük galibiyetini Santiago Bernabeu Stadı'nda aldı; Osasuna'yı 7-1 mağlup etti.

Aradan 14 yıl geçtikten sonra, Katalan ekibiyle üçüncü sezonunu geçiren Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın gösterdiği ateşli başlangıçla birlikte, Real Madrid'in rekoru ciddi biçimde tehdit altına girdi.

Barcelona 6 maçta 28 gol kaydederek maç başına 4,6 gollük bir ortalama yakaladı. Elche'yi 5-0, Athletic Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Levante'yi 4-2 ve Racing'i 7-2 mağlup ederek geniş skorlu galibiyetler elde etti.

Bireysel planda ise Raphinha, 9 golle La Liga gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Cantabria bölgesinden gelen takımın filelerine üç gol bırakan oyuncu, Barcelona forması altında hat-trick sayısını 4'e çıkardı.

Kendisine en yakın takipçisi Katalan ekibinin içinden geliyor: Lamine Yamal. Mümkün olan her yolla gol atmaya çalışan Yamal, Adeyemi'den gelen Maradonavari bir hamlenin ardından gol şölenini noktaladı.

19 yaşındaki oyuncu, üst üste 4 maçta fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Milli ara öncesinde Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla'ya konuk oluyor. Flick'in ekibi geçen sezon bu karşılaşmada takılmış, 4-1'lik ağır bir yenilgi almıştı.

Katalan ekibinin hedefi sadece sezon başında tam notunu sürdürmekle sınırlı değil; aynı zamanda Avrupa'da endişe uyandıran ve Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in hâlâ elinde bulundurduğu rekoru tehlikeye atan o korkutucu gol ortalamasını korumaya da uzanıyor.



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