Marc Cucurella, José Mourinho'nun Santiago Bernabéu'da ikinci dönemine başlamasıyla Real Madrid'in yaşadığı değişimin boyutunu tek bir cümleyle özetledi ve Portekizli teknik direktörün, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu takımdaki her oyuncunun örnek alması gereken ölçüt ve model haline getirdiğini vurguladı.

Katalan bek, İngiltere'de geçirdiği beş yılın ardından İspanya'ya döndü. Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında gelen oyuncu, bu takımla 2025 yazında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı, İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Böylece Bernardo Silva ve Yan Diomande'yi de kadrosuna katan devrim niteliğindeki bir transfer döneminde Real Madrid'in en dikkat çekici transferlerinden biri oldu.

Cucurella, Valdebebas'taki antrenmanlara katıldıktan sonra kulübün resmi kanalı "RMTV"ye yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: "Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun antrenman yaptığı gibi antrenman yapmamızı istiyor. Hatta onu, bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiği konusunda referans alıyor."

27 yaşındaki bek sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho bana çok fazla güven ve huzur aşıladı. Sahada bize, iyi yaptığımız işi yapmamız ve keyif almamız gerektiğini, hepimizin istediği şeyi, yani kazanmayı ve harika bir sezon geçirmeyi hedeflememiz gerektiğini söyledi."

Mourinho'nun Ronaldo'ya yaptığı gönderme sürpriz değildi; çünkü Portekizli, kulübün tarihi gol kralı olarak silinmez bir iz bıraktı, aynı zamanda teknik direktörün vatandaşı ve Mourinho onu, iki sezon boyunca kupasız kalmanın ardından bölünmelerle boğuşan bir soyunma odasına aşılamak istediği profesyonel zihniyetin ideal modeli olarak görüyor.

Cucurella beyaz formayı giymekten duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Bu büyük bir onur. Çok fazla insanın bu formayı giydiğini söyleyebileceğini sanmıyorum. Burada büyük efsanelere tanıklık ettik. Burası Avrupa'nın en büyük kulübü ve bugün burada olmam, kariyerim boyunca ortaya koyduğum tüm çabanın bir ödülü."

Real Madrid, ligdeki ilk maçına Espanyol karşısında hazırlanıyor ve Barcelona'ya transfer olmayı tercih eden Rodri transferinin başarısızlığa uğramasının ardından taraftarlarının hayal kırıklığını silecek güçlü bir başlangıç arayışında. Bu arada Florentino Pérez, on yıl önce izlediği aynı stratejiyle Barcelona'nın ilerleyişini durdurma görevini Mourinho'ya verdi.