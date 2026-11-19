Arda Güler'in sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatılması, Bernabéu ofislerinde atılmış sıradan bir imza değildi. Bu imza, Mourinho'nun gözde öğrencisine duyduğu güvenin ilanıydı. Portekizli teknik adam, genç oyuncu için hayatının en iyi sezonunu yaşamaya hazırlandığını gösteren özel bir plan hazırladı.

Reklam

Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzatması, kulüp açısından büyük bir sembolik değer taşıyor. Milli futbolcu, son yıllarda Juni Calafat önderliğindeki yetenek avcılığı biriminin en dikkat çekici transferi olmuştu. Bu birim, o dönem Deco'nun yönettiği Barcelona'yı geride bırakarak oyuncunun imzasını almayı başarmıştı.

Bu adım, Valdebebas'ta yatırım yapılacak bir başka yetenek olan JJ Gabriel transferinde son rötuşların yapıldığı bir döneme denk geliyor. Süreç her zaman beklendiği kadar kolay ilerlemese de Güler'in sözleşmesinin uzatılması tam zamanında geldi.

İspanyol gazetesi "Sport", Real Madrid soyunma odasına yakın kaynaklara dayanarak şu ifadeleri aktardı: "Mourinho, işler yolunda giderse bu sezon kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşacağına inanıyor."

Kulübe döndüğünden bu yana Portekizli teknik adam, Güler'i sadık öğrencisi hâline getirdi. Topla kurduğu güçlü ilişki takımın geri kalanına da fayda sağlayan genç yıldız, çevresinde bir pas ağı örülen ve duran toplarda fark yaratan bir oyuncuya dönüştü.

Reklam Reklam

Mbappé'nin sözleşme uzatmasının açıklanmasının ardından söylediği "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım" sözleri, milli oyuncunun gelişiminin Real Madrid ekosistemini nasıl etkilediğinin güzel bir göstergesi.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Güler bu sezon şu ana kadar 19 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı. Bu rakamların 4 gol ve 6 asisti Real Madrid formasıyla oynadığı 14 maçta, 1 gol ve 1 asisti ise Türkiye formasıyla çıktığı 5 maçta geldi.

Gole doğrudan yaptığı 12 katkı, onu kariyerinin en iyi rakamlarına yaklaştırıyor. Oyuncu en yüksek gol sayısına 2024/25 sezonunda 9 golle ulaşmıştı. En yüksek hücum üretkenliğini ise kulübü ve milli takımıyla 8 gol ve 19 asistle 2025/26 sezonunda yakalamıştı.

Reklam

Gazeteye göre Mourinho, milli oyuncunun seviyesini daha da yükseltmek için özel bir plan hazırladı. Güler'in sağ kanatta oynamayı sürdürmesi bekleniyor. Buradaki fikir, orta sahada sayısal üstünlük yaratmak ve kanadı, o bölgede boşluklara sızmak için gereken fiziksel kapasiteye sahip Valverde'ye bırakmak.

Bu taktik değişiklik, Real Madrid'in son iki milli ara arasında üst üste aldığı sekiz galibiyetlik serideki çıkışının anahtarı olmuştu.

Reklam

Gazete, "Mourinho, takımın hücumda daha fazla kontrol sahibi olması için Güler'i tercih etti" ifadelerine yer verdi. Takımın genel performansı da bu kararı doğruluyor, zira milli oyuncu sahadayken takımın istatistikleri çok daha iyi. "FBref" verilerine göre Real Madrid, Güler'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sahada kaldığı 846 dakikada 25 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Onun olmadığı 594 dakikada ise 19 gol atan takım, kalesinde 13 gol gördü.

Asıl fark yenilen gollerde ortaya çıkıyor. Milli oyuncunun yokluğunda 90 dakika başına 1,97 olan yenilen gol ortalaması, o sahadayken 0,43'e geriliyor. Bu da %78'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Reklam

Mourinho, bazı maçlarda Güler'i 8 numara olarak oynatma seçeneğini de değerlendiriyor. Ancak Portekizli teknik adam, en iyi performansını rakip kaleye yakın bölgelerde gösterdiği için milli oyuncunun bu kadar geride oynamaması gerektiğini düşünüyor.

Yine de kalabalık savunma yapan takımlara karşı onu bu mevkide oynatmak gerekebilir. Bu görev, Güler'in oyunu geriden yönetmesini gerektirecek.

Reklam

Mourinho'nun Real Madrid'deki sezonu büyük ölçüde, teknik adamın ve ekibinin ilk antrenmandan bu yana büyük hayranlık duyduğu Arda Güler'in performansına bağlı.

Başlangıçtaki bu samimi ilişki, zamanla yakın bir kişisel ve profesyonel bağa dönüştü. Gazetenin kaynakları da bunu doğruluyor: "Mourinho bu sözleşme uzatmasından çok mutlu. Oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmaya devam etmek istiyor."