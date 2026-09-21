Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, takımının Manchester United ile berabere kalmasının ardından hakemlere sert eleştiriler yönelterek geniş çaplı bir tartışma başlattı. Craven Cottage'da son dakikalarda galibiyeti kaçıran İspanyol, Premier Lig hakemlerinin kırmızılı takımın kaybetmesini görmek istemediğini ima etti.

Jose Mourinho'nun arkadaşı ve eski öğrencisi olan Arbeloa, basın toplantısında hakem kararlarına duyduğu öfkeyi dile getirirken, "Daily Mail" gazetesi, açıklamalarının kendisine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir ceza getirebileceğine dikkat çekti.

İspanyol teknik adam, Manchester United'ın kaydettiği beraberlik golünden yaklaşık 35 saniye önce Harry Maguire'ın yaptığı faulün verilmemesini eleştirdi ve bu kararın, Fulham'ın müsabakadaki ilk galibiyetine yaklaştığı maçın sonucunu etkilediğini savundu.

Arbeloa şunları söyledi: "Çok yakındık, ama şanssızlık yine karşımıza çıktı. Büyük bir takıma karşı maçın zor olacağını biliyorduk, ancak hakemin maç boyunca ne yaptığını gördük."

İspanyol teknik adam daha sert bir tonla şunları ekledi: "Her şey onların lehineydi. Sadece Harry Maguire'ın durumuna bakın. Neredeyse her karar Manchester United'ın lehine geldi. Manchester City maçından sonra, Manchester United'ın kaybetmesini sevmediklerini anladım."

Hayal kırıklığına rağmen Fulham teknik direktörü, oyuncularının performansını savundu ve şöyle konuştu: "İlk galibiyetimizi almaya çok yakındık, bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz, ama bence iyi bir maç çıkardık."

Şöyle açıkladı: "Maç bizim için kolay değildi, özellikle son sırada olduğumuz için, ancak topa sahip olduğumuzda güçlü bir karakter sergiledik ve cesur davrandık. Bazı bölümlerde savunma yapmak zorunda kaldık, ama genel olarak iyi bir maç çıkardık."

Fulham, Arbeloa yönetiminde zorlu bir başlangıç yaşıyor; zira takım ilk 5 maçta yalnızca 2 puan toplayarak küme düşme bölgesinde kaldı ve Premier Lig'deki ilk galibiyetini hâlâ arıyor.

Arbeloa sözlerini şöyle noktaladı: "Şimdi ilk galibiyeti almamız gerekiyor. İlk beş maçımıza baktığımızda, Manchester United ve Chelsea ile karşılaştığımızı, ayrıca Anfield'da Liverpool'a ve Sunderland'in sahasında oynadığımızı görüyoruz."