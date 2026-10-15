Mourinho'nun öfkesinin ardından: Vinicius'un cezası neden Roma maçı başlamadan önce açıklandı?

Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Disiplin Kurulu'nun dün çarşamba günü Vinicius'a verdiği cezayı açıklamasının nedenini ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz cumartesi La Liga'da oynanan Villarreal maçında kırmızı kart görmüştü.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ve Vinicius, Brezilyalı oyuncunun dört maç ceza aldığının açıklanma zamanlamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Zira bu açıklama, takımın İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda Roma'ya karşı oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçından kısa bir süre önce yapıldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi ise sırrın geçtiğimiz pazartesi günkü tatilde yattığını yazdı.

Gazete şöyle açıkladı: "Cezaların, Disiplin Kurulu'nun üç üyesinin salı günü öğleden sonra sürenin bitiminin hemen ardından yaptığı toplantıdan sonra, çarşamba sabahı açıklanması alışılmış bir durumdur. Ancak bu olayda açıklama, Kolomb Günü nedeniyle birkaç saat gecikti."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gazete devamında şunları aktardı: "Disiplin Yönetmeliği'nin dinleme usullerine ilişkin 24. maddesine göre şu hüküm geçerlidir: Bu hak, ilgili maçı takip eden ikinci iş günü saat 14.00'te sona eren bir süre içinde kullanılabilir; bu süre içinde sunulan iddia veya talepler Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ulaşmış olmalıdır. Hafta sonu dışındaki bir günde oynanan maçlarda ise söz konusu süre yirmi dört saat kısaltılır, yani bir sonraki iş günü saat 14.00'e kadar sürer."

İspanya'da Kolomb Günü nedeniyle resmi tatil

Geçtiğimiz pazartesi günü Kolomb Günü nedeniyle resmi tatil olduğundan, son başvuru süresi ikinci iş günü olarak kabul edilen dün çarşamba gününe kadar uzatıldı.

Belirtmek gerekir ki İspanya'da pazar günü iş günü sayılmıyor.

Böylece Real Madrid ve Brezilyalı oyuncu başta olmak üzere tüm ilgili taraflar, savunmalarını sunmak için dün çarşamba akşamı saat 14.00'e kadar süreye sahipti.

Disiplin Kurulu'nun üç üyesi, sürenin bitiminin hemen ardından dün toplanarak iddiaları inceledi. Ve vardıkları sonuçları derhal bildirdiler.

Bunu bu şekilde yaptılar; çünkü eğer dün çarşamba günü bildirmeseler, kulüplerin bir sonraki maç günü başlamadan önce itiraz edip bir karar almaya ve böylece cezalı oyuncularını kadroya dahil etmeye yeterli zamanı olmayacaktı.

Tüm İspanyol futbol kulüplerinin, itirazlarını Temyiz Kurulu'na sunmak için bugün perşembe akşamı saat 15.00'e kadar süresi bulunuyor.

Ancak bundan sonra sonuçlar, en geç yarın cuma günü saat 12.00'de açıklanacak. Eğer Disiplin Kurulu kararını dün açıklamasaydı, Real Madrid'in cezaya yanıt verecek hiç zamanı olmayacaktı.

İtiraz için ikinci bir süre

Temyiz Kurulu'na itiraz için bugün perşembe günü saat 14.00'ten 19.00'a kadar uzanan ikinci bir süre bulunuyor. Bu durumda kararın, en geç yarın cuma günü saat 14.00'te bildirilmesi gerekiyordu. Burada da, eğer İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu'nun cezaları açıklaması için bugünü beklemiş olsalardı, Real Madrid'in itirazını hazırlama imkanı son derece sınırlı olacaktı.

Bu perşembe akşamı saat 20.00'den sonra sunulacak herhangi bir itiraz ise, Temyiz Kurulu'nun La Liga'nın bu haftasında Brezilyalı oyuncuyla ilgili bir karar vermemesi anlamına geliyor.

Bunun ötesinde, kararın dün gece açıklanması takımlara yalnızca itiraz süresi tanımakla kalmıyor, aynı zamanda Ulusal Spor Konseyi'ne bağlı İdari Spor Mahkemesi'ne başvurma hakkı da veriyor.

Kulüplerin, Vinicius konusunda Real Madrid başta olmak üzere bu tedbir kararını talep edebilmeleri için başvurularını cuma günü saat 12.00'den önce yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonra, ertesi günkü maçla ilgili herhangi bir karar alınmıyor. İşte bu yasal süreler, cezanın neden dün açıklandığını izah ediyor.