Mourinho'nun öfke krizinin ardından: Atletico'nun yıldızından Real Madrid'e ateşli mesaj

Atletico Madrid, heyecan dolu karşılaşmanın üzerinden günler geçmesine rağmen Real Madrid'e karşı oynadığı derbi dosyasını kapatmadı; zira takım oyuncularının açıklamaları, Kraliyet Kulübü'nün hakem kararlarına yönelik itirazlarına, özellikle de teknik direktör Jose Mourinho'nun eleştirilerine karşı hâlâ net mesajlar taşıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Atletico Madrid oyuncusu Alex Baena, Rojiblancos'un 2-1'lik galibiyetinin ardından yaşanan tartışmaya ilişkin takımının soyunma odasının tutumunu dile getirerek, Real Madrid'in hakemlik konusunda kopardığı gürültünün yenilgiyi kabullenememeyi yansıttığını değerlendirdi.

Baena, İspanya Millî Takımı ile İngiltere karşısında yedek olarak girdiği maç öncesinde şunları söyledi: "Bence kaybettikleri için şikâyet ediyorlar. Tersi olsaydı, hakemlik konusunda bunca tartışma olmazdı. Real Madrid, Atletico'ya kaybettiğinde, maça odaklanmak yerine hakkında konuşacak başka konular aramaya çalışıyorlar."

Baena, Real Madrid'e yönelik eleştirilerle yetinmedi; oklarını doğrudan Mourinho'ya yöneltti ve teknik direktörün derbi sonrasında düzenlediği ve bir dizi hakem pozisyonunu sergilediği basın toplantısının yenilgiye bir tepkiden başka bir şey olmadığını değerlendirdi.

Şöyle konuştu: "Kesinlikle bir tür öfke nöbeti olduğunu düşünüyorum, çünkü basın toplantısında renkli kâğıt parçalarıyla ortaya çıkma şekli bunu gösteriyordu ve bu, yenilgiyi nasıl kabulleneceğini bilmediğinin bir kanıtıydı."









Atletico soyunma odası, hakem Ortiz Arias'ın performansının bazı pozisyonlarda tartışmaya açık olduğunu düşünüyor; ancak maçı tümüyle hakem kararlarına indirgemeyi reddediyor, özellikle de takımın maçın bazı dönemlerini sayısal eksiklikle oynadığı, daha iyi taraf olduğuna ve galibiyeti hak ettiğine inandığı gerekçesiyle.

"Marca"ya göre, Atletico özellikle takımın oyuncularının derbide daha önce yaşanan ve kulübün kendisine haksızlık olarak gördüğü hakem kararlarını hatırlaması nedeniyle Real Madrid'den gelen eleştirilerin bu boyuta ulaşmasının nedenini anlamadı; bunlar arasında Dani Ceballos ve Angel Correa'nın kırmızı kart pozisyonları da yer alıyor.

Bu nedenle Atletico oyuncuları, son derbide yaşananların iki ezelî rakip arasındaki uzun bir hakem tartışması tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini değerlendiriyor. Takımın bazı üyeleri tutumlarını şu sözle özetliyor: "Onlar bunun kendi başlarına gelmesine alışkın değiller." Bu sözle, Real Madrid ile özellikle Santiago Bernabeu'da karşılaşan takımların tartışmalı hakem kararlarına maruz kaldığı hissine gönderme yapılıyor.

Gerginlik sürse de Atletico, derbinin yansımalarının iki takım arasındaki gelecekteki karşılaşmalara uzanmamasını umuyor; zira İspanya La Liga'da Santiago Bernabeu'da oynanacak bir maç daha bulunuyor ve İspanya Kral Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi veya İspanya Süper Kupası'nda aralarındaki mücadelenin yeniden alevlenme ihtimali de mevcut.