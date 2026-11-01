José Mourinho, Real Madrid içinde hiçbir ayrıntıyı tesadüfe bırakmadı; oyuncularının hakemlerle nasıl iletişim kuracağı dahil. Portekizli teknik adam, maç hakemiyle konuşma hakkını yalnızca takım kaptanlarıyla sınırlayan yeni kurallarla başa çıkmak için özel bir plan geliştirdi ve sahada oyuncularla hakemler arasındaki bağlantı noktası olması için Fransız Aurélien Tchouaméni'yi seçti.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, yeni kurallar Mourinho'yu takım içindeki rolleri yeniden düzenlemeye ve hakemlerle iletişim için net bir mekanizma oluşturmaya zorladı; özellikle de birinci kaptanlık pazubandını taşıyan kalecisinin, hakemlerle konuşmak için sahanın dört bir yanında sürekli dolaşamaması nedeniyle.

Real Madrid'in kaptanlarından Federico Valverde'nin sakatlık, Vinicius Junior'ın ise ceza nedeniyle yokluğunda, Mourinho, Tchouaméni'ye resmi bir statü vererek onu sahada takım kaptanının yanı sıra hakemle konuşmaya yetkili tek oyuncu haline getirmeye karar verdi.

Yeni kurallar yoruma yer bırakmıyor; zira kaptan ve Tchouaméni dışında, hakeme yaklaşarak baskı kurmaya, ona işaret etmeye ya da kararlarına itiraz etmeye çalışacak herhangi bir oyuncu, doğrudan sarı kart görme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Fransız orta saha oyuncusunun seçilmesi rastgele değildi; sahanın merkezindeki pozisyonu onu sürekli olarak çekişme ve mücadele bölgelerinin yakınında tutuyor, ayrıca hakemle iletişim gerektiren anlarda müdahale edebilme kabiliyetine de sahip.

Mourinho, bu görevi yerine getirmek için Tchouaméni'nin tecrübesine ve sakinliğine güveniyor; takımın itirazlarını ve taleplerini hem saygı hem de kararlılık içeren bir biçimde iletmesi için. Böylece Fransız orta saha oyuncusu, Portekizli teknik adamın adeta "gölge kaptanı" ve sahada hakemlerle iletişimde resmi sesi haline geliyor.