Mourinho'nun kararının ardından: Real Madrid'in yıldızı ayrılığa yaklaşıyor

Arjantinli Franco Mastantuono, Real Madrid'den ayrılmanın eşiğine geldi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Fiorentina ile Avusturya'da oynanacak hazırlık maçı için açıkladığı takım kadrosuna oyuncuyu almaması, kiralık olarak başka bir kulübe transferinin yaklaştığını doğrulayan bir adım oldu. Bu bilgi İspanyol "As" gazetesine dayanıyor.

Real Madrid'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Fiorentina'ya karşı oynayacağı üçüncü hazırlık maçının kadrosunda birçok eksik göze çarptı. Bunların başında sakatlığı nedeniyle Dean Huijsen, fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle Antonio Rüdiger ve ayrıca Franco Mastantuono geliyordu.

Real Madrid içindeki kaynaklar "As" gazetesine, Arjantinli oyuncunun kadroda yer almamasının "beklenen bir durum" olduğunu doğrularken, oyuncunun kiralık olarak başka bir kulübe transferinin tamamlanmasına yaklaşıldığı için İspanya'nın başkentinde kaldığını ve anlaşmanın son rötuşlarının şu anda yapıldığını belirtti.

Gazete, geçen sezon oyun süresi bulmakta büyük zorluk yaşayan Mastantuono'nun Real Madrid'in mevcut kadrosunda kendine bir yer bulamadığına dikkat çekti.

Sezona iyi oynama fırsatları yakalayarak başlamasına rağmen rolü giderek geriledi ve Real Madrid formasıyla ilk sezonunu mütevazı rakamlarla tamamladı. Oyuncu 1500 dakika sınırını aşamadı, yalnızca üç gol attı ve bir de asist yaptı.

Bu istatistik, özellikle Real Madrid'in River Plate'ten transferi için 60 milyon eurodan fazla ödediği düşünüldüğünde, beklentilerin çok altında kalıyor. "As", Real Madrid'in kadrosunu güçlendirmek için yaptığı transferler göz önüne alındığında yeni sezonun Mastantuono için daha da zorlu geçeceği görüşünde.

Kulübün Diomande'yi transfer etmeye yaklaşması, yönetimi ve teknik heyeti Arjantinli oyuncuya kadroda yer olmadığına ikna eden en önemli sebeplerden biri oldu. Bu da kiralık seçeneğini tüm taraflar için en uygun çözüm haline getirdi.

İtalyan ve İngiliz kulüpleri bekliyor

Mastantuono'nun hangi kulübe transfer olacağı henüz kesinleşmedi, ancak oyuncu İtalya Ligi'nde geniş bir ilgi görüyor. Fiorentina, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyordu; ayrıca durumunu yakından takip eden Roma ve Milan da bulunuyor.

Ayrıca İngiliz ekibi Fulham da müzakerelere dahil oldu; sportif direktörü Alvaro Arbeloa, oyuncunun potansiyelini beğendiğini ve mevcut transfer döneminde onu kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Mastantuono'nun River Plate'e dönme ihtimalinden bahseden raporlar yayılmış olsa da, bu senaryo kesin olarak elendi. Gazete, oyuncunun ve Real Madrid'in Arjantin'e dönmeyi düşünmediğini doğruladı; zira her iki taraf da bir yıl önce Real Madrid'e transferiyle ortaya çıkan büyük beklentilere uygun şekilde Avrupa futboluna uyum sağlamaya devam etmesi ve daha fazla tecrübe kazanması için oyuncunun Avrupa'da kalmasının en ideal seçenek olduğu görüşünde.