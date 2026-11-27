Eder Militao, Real Madrid'in ilk 11'indeki yerini geri kazanmak için zorlu bir sınavla karşı karşıya. Brezilyalı oyuncunun son maçlardaki fiziksel durumu, alışılmış seviyesine kısa sürede dönüp dönemeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu. Öte yandan Jose Mourinho, savunma hattını yönetmek için başka bir stoper ikilisinde karar kılmış durumda.

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İspanyol “Defensa Central” gazetesinin haberine göre Brezilyalı stoper yalnızca 3 maçta toplam 140 dakika forma giydi. Bu durum, sınırlı süre aldığını ve henüz istenen teknik ve fiziksel hazırlık seviyesine ulaşamadığını gösteriyor. Gazete, takımdaki yerini geri kazanabileceğine dair beklentilere rağmen oyuncunun Eindhoven karşısındaki performansının, hâlâ en iyi seviyesinden uzak olduğunu ortaya koyduğunu da vurguladı.

Ibrahima Konate ve Dean Huijsen'in sergilediği iyi performans, Militao'nun işini daha da zorlaştırıyor. İkili, maçların büyük bölümünde Mourinho'nun stoper bölgesindeki tercihi haline geldi. Portekizli teknik adam, ikilinin şu anda fiziksel hazırlık ve taktik talimatları uygulama becerisi bakımından en iyi seçenek olduğunu düşünüyor. Bu da onlara ilk 11 yarışında açık bir avantaj sağlıyor.

Sorun, Militao'nun teknik kapasitesiyle ilgili değil. Brezilyalı oyuncu, tam hazır olduğunda dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak öne çıkıyor. Asıl mesele, son yıllarda kariyerini sekteye uğratan ve sahadaki sürekliliğini etkileyen sakatlık geçmişi.

Ayrıca kademeli dönüşü, teknik ekibin onu dikkatli bir şekilde kullanmasını gerektiriyor. Amaç, oyuncunun müsabakalardan daha uzun süre uzak kalmasına yol açabilecek yeni bir aksilik yaşamasının önüne geçmek.

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Öte yandan Brezilyalı savunmacı, Real Madrid'de yeniden etkili bir rol üstlenme şansından vazgeçmiş değil. Ancak Konate ve Huijsen'in yanı sıra, fiziksel durumu eski seviyesine kıyasla gerilemiş olsa da bazı maçlarda takıma katkı sağlayabilen Antonio Rüdiger'in varlığında rekabetin ne kadar zorlu olduğunun farkında. Bu da Militao'nun önündeki mücadeleyi daha da büyütüyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 ALA

Oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ve şu an için kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Bununla birlikte yeterli süre alamaması ve takımda daha büyük bir rol arayışını sürdürmesi halinde gelecek yaz ayrılma ihtimalini tamamen göz ardı etmiş değil. Yine de mevcut tutumu, rekabete devam etme kararlılığını yansıtıyor. Militao antrenmanlarını sürdürerek fiziksel durumunu geliştirmek için çalışıyor, ayrıca Mourinho ile de iyi bir ilişkisi bulunuyor.

Militao'nun ilk 11'deki geleceğine dair nihai karar, önümüzdeki aylarda ortaya koyacağı performansa ve yeni sakatlıklar yaşamadan formunu yeniden kazanabilmesine bağlı olacak. Mourinho, Konate ve Huijsen'in parladığı bir dönemde Brezilyalı savunmacının potansiyelinden yararlanmak ile savunma hattının istikrarını korumak arasında denge kurmak zorunda kalacak. Üstelik Militao'nun 2027'nin başında bu ikiliden birinin yerini kapabileceğine dair şu ana kadar hiçbir garanti yok.