Bugün, çarşamba günü yayımlanan bir haber, Milan'ın Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Endrick'i ocak ayında kadrosuna katma konusundaki tutumunu ortaya koydu.

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20 yaşındaki Endrick, önümüzdeki devre arası transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Basında çıkan çok sayıda habere göre aralarında Milan ve Roma'nın da bulunduğu birçok takım, oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

20 yaşındaki Brezilyalı forvetin bu açıklamaları, milli takımda Singapur karşısında bir gol atıp bir de asist yaptığı parlak performansın ardından geldi. Bu performans yeteneğini yeniden gündeme taşırken, Real Madrid'de neden düzenli forma giyemediğine dair soru işaretleri de sürüyor.

Son saatlerde Brezilya kanalı TNT Sports, Milan'ın Endrick'i kiralamak değil bonservisiyle almak istediğini ve tüm taraflar, yani Milan, Real Madrid ve Brezilyalı oyuncunun temsilcileri arasında müzakerelerin çoktan başladığını duyurdu.

Söz konusu kanala göre Milan'ın teklifi 70 milyon euro: 60 milyon euro sabit bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus.

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Brezilya kanalının aktardığına göre Real Madrid, bu anlaşmaya iki madde eklemek istiyor. Bunlardan ilki 85 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonu, ikincisi ise Real Madrid'e gelecekte gelebilecek her teklifi eşleme hakkı tanıyan madde.

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Tüm bunlar Brezilya'da konuşulurken İtalya'da "Eurosport" tam tersini aktardı: Milan, Endrick'i gündeminden çıkardı. Kanal, İtalyan ekibinin yeni hedefinin Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki forvet Nicolò Tresoldi olduğunu vurguladı.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Nicolò Tresoldi'nin AC Milan forması giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirmek istediğini yazdı.

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Gazeteye göre bu durum, Milan'ın Endrick'i listesinden çıkarıp Club Brugge'ün 60 milyon euro değer biçtiği Tresoldi'ye odaklanma kararında belirleyici oldu.

Endrick için Real Madrid'de zor günler

Endrick, Real Madrid'de zor bir dönemden geçiyor. Sezon başında yaşadığı ve sezona başlangıcını olumsuz etkileyen kas sakatlığının ardından bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 141 dakika süre alabildi.

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Brezilyalı forvet, hücum hattındaki yoğun rekabet, Mourinho'nun tercihlerinde öne çıkan Kylian Mbappé'nin varlığı ve Portekizli teknik adamın elindeki çok sayıda hücum alternatifi nedeniyle ilk 11 hesaplarının dışında kaldı.

Endrick, geçen sezon daha fazla forma şansı bulabilmek için arayışa girmek zorunda kalmış ve sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'a gitmişti.

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Genç oyuncu, Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirdi. Toplam 1.663 dakika sahada kaldığı 21 maçta 8 gol atıp 7 asist yaparak düzenli forma şansı bulduğunda takımına katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

Gelen tekliflere ve oyuncuya yönelik artan ilgiye rağmen Mourinho'nun Endrick'ten vazgeçmeye pek de hevesli olmadığı görülüyor. Portekizli teknik adam daha önce oyuncunun potansiyeli hakkında son derece olumlu konuşmuş ve olağanüstü bir geleceği olduğunu vurgulamıştı.

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Portekizli teknik adam, Brezilyalı forveti kadrosuna katmak isteyen kulüplere daha önceki açıklamalarında net bir mesaj göndermişti: "Unutun bunu. Oyuncu bizim için çok önemli ve onu almak isteyen her kulüp benimle muhatap olmak zorunda kalacak."