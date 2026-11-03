Real Madrid, beklenen Avrupa karşılaşması öncesinde önemli bir moral desteği aldı; ancak kadroda buna karşılık iki önemli isim yer almadı. Bunlar Türk oyuncu Arda Güler ve Fransız Aurélien Tchouaméni. Teknik direktör José Mourinho'nun aldığı bu karar, fiziksel yük yönetimiyle ilgili sebeplere ve takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna devam etmesinden önce bazı yıldızlarına dinlenme fırsatı verme isteğine dayanıyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında yarın Allianz Arena'da Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kraliyet ekibinin kıta mücadelesindeki olumlu sonuçlarını sürdürmeyi amaçladığı maç büyük bir merakla bekleniyor.

Tchouaméni'nin kadro dışı bırakılması, Mourinho'nun Santander'de yaptığı açıklamalarla uyumlu geldi. Mourinho, Fransız orta saha oyuncusuna biraz dinlenme fırsatı verme isteğiyle onun Atina'ya gitmeyeceğini belirtmişti. Bu karar, Türk takım arkadaşı Arda Güler'i de kapsadı ve iki oyuncu, Avrupa karşılaşması için çağrılan Real Madrid kadrosunun dışında kaldı.

Buna karşılık, Real Madrid taraftarları için olumlu haber, Uruguaylı Fede Valverde'nin ilk on bir hesaplarına geri dönmesi oldu. Valverde, bir maç sırasında maruz kaldığı diz arka adalesindeki sakatlıktan tamamen iyileşmek amacıyla El Sardinero'daki El Clasico karşılaşmasında yer almamıştı.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Valverde artık yeniden oynamaya hazır hâle geldi ve İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, özellikle Güler ve Tchouaméni'nin karşılaşmada yer almamasıyla takıma önemli bir destek olarak Yunanistan şampiyonu karşısında Real Madrid'in ilk on birinde yer alması bekleniyor.