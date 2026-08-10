Real Madrid'de Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı. Cucurella, Mbappé ve Konaté, Real Madrid Spor Şehri'nde zorunlu tıbbi muayenelerinden geçtikten sonra bugün, pazartesi günü takım antrenmanlarına katıldı.

Real Madrid'in resmi internet sitesi, "Üç oyuncu, tıbbi muayenelerinin ilk bölümünü Real Madrid Spor Şehri'nde tamamladı ve antrenmanın ardından geri kalan testleri Vithas Sanitas Valdebebas Hastanesi'nde tamamlayacaklar" ifadelerini kullandı. Bu uygulama, yeni gelen ya da tatilden dönen oyuncular için izlenen olağan protokol kapsamında gerçekleşti.

Tam kadro çarşamba günü

Mourinho'nun kadrosu ise önümüzdeki çarşamba gününe kadar tamamlanmayacak. Zira Fransız Aurélien Tchouaméni ve İngiliz Jude Bellingham'ın takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.

Bu ikilinin de katılımıyla Portekizli teknik direktör, şu anda elindeki tüm kadroya güvenebilecek. Bu da resmi müsabakaların başlamasından önce mevcut taktik seçenekler konusunda ona daha net bir bakış açısı kazandıracak.

Yeni değişiklik ihtimalleri

Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz ayın sonunda yaz transfer döneminin kapanmasından önce kadroda başka değişiklikler de yaşanabilir. Zira Kraliyet kulübü, gerek yeni transferler gerekse Mourinho'nun gelecek sezon hesaplarına girmeyen bazı oyunculardan ayrılmak konusunda piyasada çeşitli seçenekleri hâlâ değerlendiriyor.