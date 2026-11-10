Mourinho'nun isteğinin aksine: Real Madrid'in yıldızı zor bir karar aldı

Endrick, Real Madrid içinde aradığı devamlılığı bulamaması nedeniyle geleceğini belirlemek için harekete geçti; teknik direktör Jose Mourinho ile arasındaki iyi ilişkiye ve Kraliyet Kulübü'nde başarıya ulaşma hayaline sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen.

Brezilyalı forvet, kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte başta Roma ve Sporting Lizbon olmak üzere bir dizi Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Bu durum, Sevilla karşısında birinde ilk 11'de başladığı 7 maçta yalnızca 140 dakika süre almasının ardından mevcut tempoyla sezonu sürdürmesinin zorlaşmasıyla ortaya çıktı.

Endrick, geçen yaz Mourinho'nun talebi üzerine Real Madrid'de kalmayı seçmişti; Roma'ya kiralık olarak transferi neredeyse kesinleşmiş olmasına rağmen. Ancak o tarihten bu yana beklediği oyun dakikalarına kavuşamadı.

Buna rağmen oyuncu ile teknik direktörü arasında bir kriz söz konusu değil. Endrick, Mourinho ile ilişkisinin güçlü olduğunu ve olası ayrılık kararının teknik direktörle bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını, bir oyuncu olarak gelişimini sürdürme ve yirmi yaşında kariyerini aksatmama isteğiyle ilgili olduğunu vurguluyor.

"AS" gazetesine göre Endrick, daha önce Olympique Lyon ile yaşadığı tecrübeye benzer şekilde ocak ayında yeni bir rota aramaya karar verdi. Lyon'da daha fazla oynama fırsatı bulmuş ve 21 maçta toplam 1663 dakikada 8 gol atıp 7 asist yaparak kariyerinin önemli bir bölümünü geri kazanmıştı.

İlgilenenlerin başında Roma ve Sporting var

Roma, ocak ayında oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için yeniden ilgili görünüyor; ancak sezonun ikinci yarısında onu kadrosuna katmak için çoktan harekete geçen Sporting Lizbon'un rekabetiyle karşı karşıya.

Sporting, Endrick için uygun bir rota olmasını sağlayabilecek birçok etkene sahip. Zira takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor; ayrıca takımın başına yakın zamanda geçen teknik direktör Paulo Fonseca oyuncuyla anlaşılmasını talep etti ve bu durum ona daha fazla oyun dakikası elde etme fırsatı verebilir.

Ayrıca Portekiz'e geçiş, dil ve coğrafi açıdan Endrick için kolay olabilir; dahası Lizbon'un Madrid'e yakınlığı, bu değişikliği oyuncu ve ailesi için daha az karmaşık hale getiriyor.

Temelli ayrılık masadaki bir seçenek

Bununla birlikte Endrick, rotası konusunda nihai kararını henüz vermedi ve önündeki seçenekleri, kiralık ile yetinmek yerine Real Madrid'den temelli ayrılma ihtimali de dahil olmak üzere hâlâ değerlendiriyor.

Bu durumda oyuncu, Real Madrid'in geleceği üzerinde belirli bir ölçüde kontrolü elinde tutmasını garanti edecek bir formül arıyor; ister haklarının bir kısmının satışı yoluyla, ister transfer sözleşmesine Kraliyet Kulübü'nün uygun koşullarla kendisini birkaç sezon boyunca geri satın almasına olanak tanıyan bir madde ekleyerek.

Buna karşılık Real Madrid, karar kesin biçimde alınırsa Endrick'in ayrılığına kapıyı kapatmıyor; özellikle de kulübün, oyuncuya yaptığı büyük yatırımı koruma ihtiyacının farkında olması nedeniyle. Rapora göre transferin maliyeti, transfer bedeli, maaş, komisyonlar ve vergiler hesaba katıldığında 80 milyon avroyu aştı.

Muğlak açıklamalar

Endrick, salı günü erken saatlerde Brezilya Milli Takımı'nın basın toplantısında geleceği sorulduğunda tüm ihtimallere kapıyı açık bırakmış ve şöyle demişti: "Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum. İş Allah'ın elinde ve ben ondan, benim ve kariyerim için en iyisi gerçekleşsin diye bana bilgelik vermesini istiyorum. Olacak olan olacak."

Şöyle ekledi: "Oyuncu Endrick başarıya ulaşana kadar tam bir sükûnetle çalışmaya devam edeceğim. Elbette Madrid harika bir şehir ve ailemin bulunduğu yer olarak hissediyorum. Kariyerimi ileriye taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tek istediğim oynamak ve mutlu olmak. Çok gencim, 20 yaşındayım. Uçurumdan atlamam gerekiyor demiyorum, ama tek istediğim mutlu olmak, oynamak, gol atmak, kritik paslar vermek ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak."

Endrick, Lyon ile yaşadığı önceki tecrübeye atıfta bulunarak şöyle dedi: "Örneğin Lyon'da başıma gelen şey, hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biriydi ve hiç şüphesiz en mutlu olduğum dönemdi."

Aynı zamanda Brezilyalı forvet, geleceğine dair tutumunun Mourinho ile ilişkisiyle bağlantılı olmadığını vurgulamaya özen göstererek şunları açıkladı: "Benimle çok ilgileniyor. Antrenmanlarda yanıma geliyor, benimle konuşuyor ve halimi soruyor, ama futboldan değil. Hep özel hayatımı soruyor ve bu takdir ettiğim bir şey."

Şöyle ekledi: "Birlikte çalıştığım ve benimle bu şekilde konuşan ilk teknik direktörlerden biriydi. Beni çok iyi karşıladı ve ona minnettarım. Elbette Real Madrid için her zaman elimdeki her şeyi vereceğim. Real Madrid benim için her şeyin üstünde kalacak."

Endrick, Mourinho hakkındaki sözlerini şöyle bitirdi: "Mourinho'nun bana gösterdiği sevgiyle onu savunacağım ve bu da tam olarak yer aldığım her maçta yaptığım şey; bunu yapmaya devam edeceğim."