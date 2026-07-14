Mourinho’nun isteği üzerine… Real Madrid, Benfica’dan bir transferi resmen tamamladı

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid’deki teknik ekibini, 2013 yılında katıldığından bu yana 13 yıl boyunca aralıksız olarak birlikte çalıştığı Portekiz kulübü Benfica’dan gelen fizyolog Sandro Carreco’yu kadroya katarak güçlendirmeyi başardı.

Portekizli "A Bola" gazetesi, Real Madrid'den gelen teklifin yakın zamanda gerçekleştiğini belirtti. Mourinho ve kondisyon antrenörü António Dias, Kraliyet Takımı kadrosundaki belirli ihtiyaçları belirledikten sonra, güvenilir bir fizyoloji uzmanının varlığını en önemli öncelikler arasında saymışlardı. Bu durum, Benfica ile yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanmasına yol açtı.

Real Madrid, Carico’yu resmi olarak “spor bilimleri” uzmanı olarak tanıttı. Böylece Carico, João Tralhao’nun yanı sıra yardımcıları Pedro Machado ve Khedira’nın da yer aldığı teknik kadronun ayrılmaz bir parçası oldu. Ayrıca kaleci antrenörü Nuno Santos, fiziksel hazırlık alanında Antonio Dias ve yardımcısı Antonio Bentos ile baş analist Roberto Merella'dan oluşan teknik kadronun ayrılmaz bir parçası oldu.

Spor bilimi, insan vücudunun fiziksel egzersizlere nasıl tepki verdiğini ve bunlara nasıl uyum sağladığını inceleyen çok disiplinli bir alandır; amacı, titiz bilimsel analizler yoluyla spor performansını iyileştirmek, sakatlıkları önlemek ve genel sağlığı güçlendirmektir.

Bu anlaşma, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Real Madrid’i Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürme hedefini içeren iddialı projesinin bir parçası olarak, Mourinho’nun deneyim ile bilimsel uzmanlığı bir araya getiren bütüncül bir teknik kadro oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.