Jude Bellingham, yeni takım arkadaşının ilk izini “Joselu Junior gibi” sözleriyle övdü; oysa bir aydan biraz daha uzun süre önce onun adı muhtemelen Bellingham için de pek bir şey ifade etmiyordu. Carlos Espi kısa süre önce Real Madrid’i yeni LaLiga sezonuna kötü bir başlangıç yapmaktan kurtarmış, Espanyol Barcelona deplasmanındaki ilk maçta 90. dakikada 2-1’lik galibiyet golünü atmıştı. Üstelik oyuna sonradan girerek, sahaya adım attıktan yalnızca 10 dakika sonra. Tıpkı bir zamanlar Joselu’nun yaptığı gibi. Şu anda kulüpsüz olan Joselu, 2024’te Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında attığı geç gollerle Bayern Münih’in dramatik vedasını hazırlamış ve Real’i finale taşımıştı.

Ancak Espi’nin golünde Joselu’yu hatırlatan tek şey geç dakikada gelmesi ve sonradan oyuna giren bir oyuncu olması değildi; asıl bitiriş şekli de öyleydi. Kylian Mbappe ceza sahasında attığı çalımların ardından şutunu çıkaramadı, Espi ise doğru yerdeydi, sezgilerini konuşturdu, kaleye beş metre mesafede topu kapıp akıllıca ağlara gönderdi. Tam da Joselu tarzı klasik bir 9 numaranın yapacağı türden.

Real’in eski ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho da bu yaz kadrosuna tam olarak böyle bir oyuncu eklemek istiyordu; öz kaynaklardan yetişen Gonzalo Garcia da bu tipteki bir başka hücumcu olarak FC Fulham’ın yolunu tutmuştu. Espi sayesinde Mourinho derin bir nefes aldı; sürpriz transfer, Portekizli teknik adamın Bernabeu’ya dönüşünün ardından çıktığı ilk resmi maçta onu kurtardı. Lige puan kaybıyla başlanmış olsaydı, olumsuz manşetler hemen peşinden gelebilirdi.

Real Madrid’de Carlos Espi: “Canavar”, “dünyanın en mutlu adamı”

Espi, Kraliyet Kulübü formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü attıktan sonra, “Dünyanın en mutlu adamıyım” dedi. “Hoca benden maksimum çalışmamı, Kylian’la birlikte hücumu oluşturmamı ve ona yardım etmemi istedi. Kutlama sırasında tüm takımın etrafımda olması çılgıncaydı.”

Real, temmuz sonunda Espi’nin transferini açıkladığında, muhtemelen az sayıda kişi irkilmemiştir. Carlos kim? Bonservis bedeline bakıldığında şaşkınlık daha da arttı; zira İspanya ikincisi, uluslararası ölçekte hâlâ tamamen bilinmeyen 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro ödedi. Gerçi genç futbolcu, Real’e transferinden önce en azından İspanya’da futbolseverlerin çoğu tarafından bilinen bir isimdi ama bu da çok eskiye dayanmıyordu.

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Bir gün Blancos’un yıldızlar topluluğunda yer alacağı, Espi’nin bugüne kadarki futbol yolculuğunun hiçbir aşamasında gerçekten öngörülebilir değildi. Valencia yakınlarındaki küçük bir kasabada büyüyen oyuncu, uzun süre daha büyük kulüplerin radarına girmedi. 17. yaş gününden kısa süre öncesine kadar, ilk takımı kısa süre öncesine dek birkaç yıl boyunca İspanya dördüncü liginde yer alan UD Alzira’nın altyapısında oynuyordu.

1,94 boyundaki forvet, ancak 16 yaşında yakınlardaki Valencia’dan UD Levante’ye sıçrama yaptı. Espi’nin o dönemden beri öne çıkan özelliği fiziğiydi; bunu da kısa süre önce yaşadığı büyüme atağına borçluydu. Levante’nin dönemin altyapı sorumlusu Joaqui Navarro, The Athletic’e verdiği röportajda, “16 yaşında zaten 1,90’ın üzerinde olmak, onun pozisyonu için önemli bir özellikti” diye hatırlattı. Ancak Navarro, Espi’nin “oyununun birçok alanında hâlâ gelişime ihtiyaç duyduğunu, özellikle de sırtı dönük oyunda” vurguladı.

Carlos Espi: UD Levante’den Real Madrid’e

Levante’de bunun üzerinde ısrarla çalışıldı, Espi çok hızlı gelişti ve kulübe gelişinden sadece bir buçuk yıl sonra, 18 yaşındayken dönemin ikinci lig ekibinde profesyonel debutunu yaptı. Daha ikinci maçında ilk golünü attı, 2024/25’te ilk takımın kalıcı parçası haline geldi ve sonradan oyuna girerek attığı altı golle Levante’nin LaLiga’ya dönüşüne katkı sağladı.

Navarro, eski öğrencisinin verimliliğini “Espi’nin özelliği, gol atmak için çok az fırsata ihtiyaç duyması” sözleriyle anlattı ve bunu büyük bir güçlü yön olarak gösterdi. Buna rağmen Espi, Levante’de yükselişin ardından genç kariyerinde zorlu bir dönem de yaşadı. İlk etapta az süre aldı, çoğunlukla 90 dakika boyunca kulübede kaldı, bir dönem FC Barcelona’nın da ilgilendiği anlaşılan milyonluk yeni transfer Karl Etta Eyong’u geçemedi.

Bu da Espi’nin hızlı yükselişini ve Bernabeu’ya kadar uzanan yolculuğunu daha da şaşırtıcı kılıyor; aynı zamanda Mourinho ve ekibinin onun potansiyeline ne kadar inandığının da göstergesi. Yılın başında Espi’nin bacaklarında sadece beş kısa süreli maçtan gelen yaklaşık 100 LaLiga dakikası vardı. Levante’nin geçen sezonun ilk yarısında son derece kötü gitmesi ise bu genç oyuncunun işine geldi.

Başkan Pablo Sanchez, The Athletic’e verdiği demeçte, “Çok zor bir durumdaydık, devre arasına sadece 10 puanla girdik” diye hatırlattı ve şöyle devam etti: “Bizim için o noktada şuydu net olan: Eğer düşeceksek, bari bunu kendi prensiplerimizi izleyerek yapalım.” Açık ifadeyle kastettiği şuydu: Yeniden ikinci lige düşebiliriz ama bunu yaparken en azından mümkün olduğunca kendi akademimizden çıkan oyunculara güvenelim.

“Özellikle önemli goller atıyor”: Carlos Espi’nin büyük özelliği

Bu nedenle Noel’den kısa süre önce, bir dönem Vitoria Guimaraes ve Benfica Lizbon altyapılarında uzun yıllar çalışan Luis Castro yeni teknik direktör olarak göreve getirildi. Sanchez, “Espi’nin çıkışı sadece Castro ona güvendiği için mümkün oldu” dedi. Espi, yeni hocayla birlikte neredeyse tamamen dışarıda kalmadı, sonradan oyuna girerek daha fazlası için kendini gösterdi ve ardından Levante’nin ligde kalışında belirleyici bir faktöre dönüştü.

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Levante Başkanı Sanchez, “Gol atıyor ama daha da önemlisi önemli goller atıyor” diyerek hayranlığını dile getirdi. Şubat sonu ile mart sonu arasında Espi, ligde art arda dört maçta toplam altı kez ağları sarstı; üstelik her seferinde düşme hattındaki doğrudan rakiplere karşı. Önce Alaves karşısındaki 2-0’lık galibiyeti Espi’nin dublesi getirdi. Ardından Girona ve Rayo Vallecano ile 1-1 berabere biten iki maç da yine Espi’nin golleri sayesinde geldi. Son olarak Oviedo karşısındaki 4-2’lik galibiyette ilk iki gol de bugünün Real forvetinden geldi.

Levante böylece hep güvenli çizgiyle bağını korudu, ancak son ana kadar da büyük stres yaşadı. Espi sezonu LaLiga’da toplam 11 golle tamamladı ve bunların en önemlilerinden birini sondan bir önceki haftada attı: Daha sonra küme düşen Mallorca karşısında Levante’yi öne geçiren golü Espi kaydetti, maç sonunda ise skor tabelasında 2-0’lık iç saha galibiyeti yazıyordu. Bu, nihayetinde belirleyici kurtuluş oldu; Levante yaklaşık yarım yıl sonra ilk kez yeniden düşme hattının dışına çıktı.

Levante Başkanı Sanchez’e göre iki şey kesin: “Castro bunu geçen sezon da söylemişti; bu çocuğun sınırı yok. Bir yıldız olacak ama aynı zamanda iyi bir insan olarak kalacak.” Bu arada, kulüp tarihinin en pahalı ikinci satışı sayesinde gelir elde etmenin de keyfini çıkardı; üstelik resmi açıklamadan önce bu transferle ilgili kamuoyuna hiçbir şey sızmamıştı.

Carlos Espi’nin babası için Real Madrid’e transfer süreci neden “korkunçtu”?

Espi’nin babası Juanjo, oğlu için gerçekleşen büyük transferin etrafındaki günlerle ilgili Cope radyosuna, “Korkunçtu” itirafında bulundu. Real yöneticileri mutlak gizlilik istemişti ve bu da gururlu baba için hiç kolay olmamıştı. Juanjo, “Bunu gizli tutmak, hakkında konuşamamak... annemle ya da kardeşimle bile, kimseyle paylaşamamak” diyerek o günlerde yaşadıklarını anlattı.

Temmuz sonundan bu yana artık herkese oğlunun büyük Real’de oynadığını söyleyebiliyor. Espi, Bernabeu’da 2031’e kadar sözleşme imzaladı; eski İspanya U19 ve U20 milli oyuncusuyla uzun vadeli planlar yapılıyor. Mourinho, rüya gibi resmi maç debutunun ardından yeni transfer için, “Şu anda bir rüya yaşıyor ama bunun için inanılmaz sıkı çalışıyor” dedi.

Kaleci Thibaut Courtois da ona katıldı: “Antonio Rüdiger ya da Ibrahima Konate gibi isimlere karşı antrenmanda nasıl ayakta kaldığı etkileyici, tam bir canavar” diyen Belçikalı file bekçisi, yeni oyuncunun ne kadar güçlü bir fiziğe sahip olduğunu anlattı ve ardından Bellingham’ın Espi için kullandığı lakabın çoktan tüm takıma yayıldığını açıkladı: “Biz ona Joselu Junior diyoruz.”