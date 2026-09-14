"Yedek kulübesine bakıyordum ve sakatlar dışında tüm oyuncular oradaydı; sadece kaliteyi görüyordum." Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, oyuncularından bir kısmını kademeli olarak yeniden kadrosuna katmasının ardından Rayo Vallecano galibiyeti sonrası durumunu böyle açıkladı.

Bu aynı zamanda kimin oynayacağı ve kimin oynamayacağı konusunda kararlar alması gerektiği anlamına geliyor. Portekizli teknik adam, Diomande'ye ilk kez ilk 11'de forma giyme şansı vermek için, sahada geçirdiği 23 dakika boyunca parıldayan Arda Güler'i yedek kulübesinde tutmak zorunda kaldı. İşte tam da burada sorular başladı.

Mourinho şunları söyledi: "Güler sahada olduğunda çok oynuyor, ama şundan yüzde 100 eminim ki, Diomande ilk 11'de başlamasaydı ilk soru şu olurdu: Diomande ne zaman oynayacak?"

AS gazetesi bir haberinde, Mourinho'nun Rayo Vallecano karşısında sıralarının gelmesini bekleyen ve Transfermarkt sitesine göre toplam piyasa değeri 537 milyon avro olan 12 oyuncuya sahip olduğunu belirtti.

Örnek olarak Güler'in kendisini ele alalım: Piyasa değeri 90 milyon avro olan oyuncu, bu sayede piyasa değeri açısından dünyanın en pahalı 25 futbolcusu arasında yer alıyor.

Arda Güler'in tek başına değeri, Rayo Vallecano'nun 86,85 milyon avro olan toplam takım piyasa değerinden daha fazla; ayrıca La Liga'daki 5 takımın (Malaga, Alaves, Elche, Osasuna ve Levante) değerini de aşıyor.

Türk oyuncunun yanında, 70 milyon avroluk Tchouameni, her biri 60 milyon avro değerindeki dünya şampiyonu Huijsen, Alexander-Arnold ve Cucurella yer alıyordu. Bunların yanı sıra 50 milyonluk Camavinga, 40 milyonluk Endrick, 35 milyonluk Brahim Diaz, her biri 20 milyon değerindeki Carlos Espi, Thiago Pitarch ve Raul Asencio ile 12 milyon avroluk Andriy Lunin de vardı.

Tüm dünyada, kadro piyasa değeri Real Madrid'in 12 yedeğinin temsil ettiği 537 milyon avronun üzerinde olan yalnızca 19 kulüp bulunuyor. İspanya Ligi'nde ise bu değeri sadece 1,2656 milyar avroluk Barcelona ve 679,7 milyon avroluk Atletico Madrid kadroları aşıyor. Turnuvanın en pahalı dördüncü kadrosu olan Villarreal'in değeri ise 331,6 milyon avro.

Mourinho bu sezon şu ana kadar 19 oyuncu kullandı ve Diomande'nin ilk kez ilk 11'de yer almasıyla birlikte, ilk altı maçta Real Madrid maçlarına ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı 17'ye ulaştı. Şimdiye kadar hiçbir maça ilk 11'de başlamayan tek iki oyuncu ise, sakatlığının ardından kondisyonunu ve maç ritmini geri kazanmaya çalışan Tchouameni ile Carlos Espi.

Lunin, Asencio ve Endrick hâlâ ilk çıkışlarını bekliyor; son ikisinin sakatlık yaşadığını da belirtelim. Militao, Mendy ve Rodrygo ise sakatlar listesindeki yerlerini koruyor.

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