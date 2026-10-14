Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Fede Valverde'nin performansı, mevcut dönemde kulüpte pek çok soru işareti doğurdu.

"Marca" gazetesinin haberine göre Valverde, yıllar içinde neredeyse her pozisyonda oynayabileceğini kanıtladı; ancak sorun, tüm pozisyonlarda aynı düzeyde parlayamaması.

Real Madrid'de, takımın en belirleyici oyuncularından birinin yeteneğinden en iyi şekilde yararlanmak için en uygun pozisyonun hangisi olduğu tartışması yeniden alevlendi. Villarreal karşısındaki son performansı, sağ bek bölgesinin güçlü yönlerini öne çıkarmak için ideal bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi.

Jude Bellingham, onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu açıklayan iki anı ortaya koymasının ardından ona açık açık şöyle dedi: "Dostum, kelimenin tam anlamıyla harikasın. Her şeyde harikasın. Sen en iyisisin".

İngiliz oyuncunun bu övgüsü, Uruguaylı futbolcuyu uzun süredir çevreleyen bir sorunun yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi: Ya en iyi performansını sağ bek pozisyonunda sergiliyorsa? Valverde, bu tartışmayı geçen sezon kapatmaya çalışmıştı.

Valverde o dönemde şöyle demişti: "Ben bek olarak oynamak için doğmadım ve küçüklüğümden bu yana bu pozisyonda oynamak için çalışmadım. Rahat hissetmiyorum, çünkü savunmaya dönmek gibi birçok şey ve nitelik bakımından eksiğim var".

Ancak sağ kanatta oynadığında işler değişiyor; bu, potansiyelini tam olarak ortaya koymasına imkân tanıyor. Orada, topa sahip olmaya ihtiyaç duymadan derinlik, güç ve hem hücum hem savunma yönünde akınlar sağlayabilen bir oyuncu hâline geliyor.

Geriden yapacağı hızlı bir akınla ya da çoğu oyuncunun göremediği bir alanı bulan isabetli bir pasla maçın tempusunu değiştirebilecek bir futbolcu.

Valverde tartışmalı bir konuyu yeniden açıyor

Valverde ne klasik bir kanat oyuncusu ne de klasik bir bek; fark yaratmak için çalım atmaya ya da sürekli top almaya ihtiyaç duymuyor.

En tehlikeli olduğu an, akın yapacak alan bulduğu an; boşlukları zorluyor ve fiziksel kapasitesini kullanarak derinden geliyor. Hız, dayanıklılık ve sert şutlara sahip; ayrıca hücum girişimlerini tekrar tekrar yapabilme konusunda istisnai bir kapasitesi var.

Sağ kanatta tüm bu nitelikleri bir araya getirebiliyor ve derinliğe yaptığı akınlarla sürpriz yaratabiliyor. Bernabéu'da Villarreal'e iki muhteşem atakla zarar verdiği yer de tam olarak orasıydı. Bunlardan biri Diomande'nin golüyle sonuçlandı; Jude'un övgüsünü kazandığı diğeri ise Mbappé'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı.

Yaşananlar, sağ kanatta yer almasının Real Madrid için değerli bir katkı olmasının nedenlerinden biri. Fede, takıma derinlik ve denge sağlıyor; hücuma katılabiliyor, gol pozisyonlarında bulunabiliyor, ardından takım topu kaybettiğinde geri çekilip fazladan bir orta saha oyuncusu olabiliyor. Hareketliliği, daha hücumcu bir yaklaşımı mümkün kılıyor ve kanattaki takım arkadaşlarının yükünün bir kısmını hafifletiyor.

Bu stratejiyi düzenli olarak kullanan ilk teknik adamlardan biri Carlo Ancelotti olmuştu. İtalyan teknik direktör, Uruguaylı oyuncuyu kenar çizgisine yerleştirdi; dahası, bu pozisyondan sezon içinde on gol atacağını öngördü.

Fikir ulaşılmaz görünse de zaman, onun öngörüsünün doğru olduğunu kanıtladı. Uzaktan şutları ve ceza sahası içine sızma yeteneği, onu sürekli bir tehdit kaynağı hâline getirdi.

Ancelotti'nin gizli reçetesi

O dönemin Real Madrid takımı başarılı bir formül bulmuştu. Valverde fiziksel gücü ve dengeyi sağlıyor, diğer oyuncular ise daha yaratıcı görevlere odaklanabiliyordu.

Uruguaylı oyuncunun fark yaratmak için her atağın merkezinde olmasına gerek yoktu; doğru anda ortaya çıkması, alanlardan yararlanması ya da takım arkadaşlarının savunmaları kırmak için bıraktığı boşlukları kullanması yeterli oluyordu.

Bu nedenle sağ bek, cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor. Son maçta Valverde 3 fırsat yarattı, hücum üçlüsünde 12 pas tamamladı, dört top kazandı, iki pas kesti ve girdiği beş ikili mücadeleden dördünü kazandı. Hiçbir oyuncu onu bir kez olsun geçemedi.

Bu istatistikler, oyunun her iki aşamasındaki etkisini yansıtıyor ve bazı durumlarda yalnızca bir kanat oyuncusundan fazlası olabileceğini bir kez daha kanıtladığı bir performansla birlikte geldi.

Bununla birlikte bu tartışma, birkaç nedenden dolayı rahatsız edici. Birincisi, Valverde'nin kendisi sağ bek pozisyonunda rahat olmadığını ve orta sahada oynamayı tercih ettiğini hiçbir zaman gizlemedi.

İkincisi, takım planlaması: Real Madrid'in hâlihazırda iki sağ beki var; biri bu yaz, diğeri geçen yaz katıldı. Dolayısıyla Uruguaylı oyuncuyu bu pozisyonda kullanmak, kulüp yönetimi hakkında soru işaretleri doğuracak.

Üçüncüsü, Valverde'yi orta sahaya ya da hücum hattının gerisine çekmenin bedeli: Bunu yapmak için Mourinho'nun, ona temel bir hücum oyuncusunun pahasına yer bulması gerekecek. Valverde öne çıktığında oyun süresi kaybedebilecek iki alternatif, Diomande ya da Arda Güler. Bu bir taktik ikilem; her çözümü bir şeyden fedakârlık etmeyi gerektiriyor ve Uruguaylı oyuncunun tercihlerine rağmen pozisyonunun Real Madrid için neden zor bir mesele olmayı sürdürdüğünü de bu açıklıyor.

Mourinho açısından durum böyle değil; o, Fede'yi yalnızca acil bir çözüm olarak bek pozisyonunda görüyor.