José Mourinho, Valdebebas'ın duvarları arasına yeniden adım attı ve Real Madrid'in yedek kulübesine tek bir hedefle döndü: Üst üste iki sezon boyunca kupa törenlerinden uzak kalan bir takıma galibiyet ruhunu geri getirmek.

"Special One"ın dönüşü sakin olmadı; aksine cesur taktiksel kararlarla ve hâlâ şekillenme aşamasında olan bir ilk on ile geldi. Bu durum, büyük isimleri ilk takım hesaplarının dışına itme tehdidi taşıyor.

Nihai kadronun hatları henüz netleşmese de, ilk işaretler devrimin başladığını doğruluyor. Portekizli teknik adam, ikinci dönemine bu sezonun temel taşları olması beklenen iki transferi kadroya almadan başladı; bunlar Marc Cucurella ve Fildişi Sahilli Yan Diomande. Bu da geçen hafta sonu maçına çıkan ilk on listesinde kaçınılmaz olarak köklü değişikliklerin yaşanacağı anlamına geliyor.

Madrid'deki en büyük tartışmanın merkezinde ise orta saha yer alıyor. Mourinho, ilk çıkışında çift pivot bölgesinde Bernardo Silva ve Federico Valverde'den oluşan bir ikiliye yaslandı; Jude Bellingham'ı ise onların önünde oyun kurucu pozisyonunda konumlandırdı ki bu mevki neredeyse kesin olarak ona ayrılmış görünüyor. Türk Arda Güler ise sağ kanat mevkisini üstlendi ve bu mevki, Diomande'nin gelişinin ilk kurbanı olmaya aday.

Real Madrid'in orta sahasının nihai hâli ne olacak?

Bu çetrefilli dosyayı, "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan meşhur "El Larguero" programı gündeme getirdi. Gazeteci Raúl Ruiz açık açık şu soruyu sordu: "Tchouaméni hazır hâle geldiğinde Mourinho kimden vazgeçecek? Bernardo Silva'yı mı yoksa Arda Güler'i mi kadro dışı bırakacak?"

Yanıt, eski yıldızlardan seçkin bir grubu barındıran "Real Madrid Eskiler Meclisi"nin tam kalbinden şok edici bir şekilde geldi; analist Rafa Alkorta, Valverde'yi çift pivot rolüne uygun görmediğini vurguladı.

Alkorta şöyle dedi: "Onu orada oynarken göremiyorum, çünkü onun bir pivot oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bunu Espanyol'un golüne yol açan ataklardan birinde gördük. Bu, Tchouaméni'nin golü engelleyeceği anlamına gelmez; ama Valverde kesinlikle bir ön libero değil, hatta merkez orta saha oyuncusu bile değil. En hareketli ve oyunu bağlamaya çalışan oyuncu Bernardo Silva."

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Ruiz, Uruguaylı yıldızın akıbetini yeniden sorguladı: "Valverde'nin bu takımda, ister orta sahada ister sağ kanatta olsun, hâlâ bir yeri var mı? Valverde'nin Real Madrid'de ilk on içinde başlamaması beni çok şaşırtır."

Ancak Mourinho'nun taktiksel hesapları acımasız olabilir. Portekizli teknik adam, merkezde Bernardo Silva ve Tchouaméni ikilisinde karar kılar ve Diomande'yi sağ koridora yerleştirirse, hem Valverde hem de Güler kendilerini ilk on içindeki yerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulacak.

Alkorta, Valverde'nin "dengeli oyun tarzını henüz kavrayamadığını" belirterek, bu mevkinin topu geri kazanmayı, koşmayı ve sürekli baskıyı gerektirdiğini, bu görevlerde ise Tchouaméni'nin Valverde'den daha kararlı olabileceğini ifade etti.

Analist Kiko Narváez de ona katıldı ve şunları söyledi: "Bu, teknik adamın işi. Elinde bir takım ve her oyuncu için doğru anı seçmesini sağlayacak bir kişilik var. Valverde konusunda Rafa'ya katılıyorum; bu oyun tarzını henüz kavrayamadı, çünkü bir yandan diğer yana hareket eden çok sayıda hücum seçeneğine sahip ve bu da onun mevkisini kaybetmesine yol açıyor."

Seçeneklerin bolluğu ile yeni taktiğin karmaşıklığı arasında, son sezonların en özverili ve mücadeleci oyuncularından biri olan Fede Valverde'nin, Bernabéu'da yeni başlayan ikinci Mourinho devriminin en büyük kaybedeni olabileceği anlaşılıyor.