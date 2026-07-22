Bir basın raporu, Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun, hazırlık döneminin başlamasının ardından takımın bazı oyuncularına ilişkin çeşitli kararlar aldığını belirtti.

Jose Mourinho'nun göreve dönüşünün üzerinden bir haftadan biraz fazla zaman geçti ve Portekizli teknik adam, ekibi ile Dünya Kupası'nda görev almayan oyuncular Valdebebas'ta bir araya geldi.

Bu, oyunculara tatilin ardından fiziksel formlarını yeniden kazanma fırsatı sunuyor; ancak durum bununla sınırlı değil. Teknik adam açısından bu, özellikle genç oyuncular olmak üzere bazı oyuncuları değerlendirerek, gelecek sezon değerli bir katkı sunup sunamayacaklarını belirlemek için bir fırsat teşkil ediyor.

İlk antrenman seanslarının ardından Portekizli teknik adam ve Real Madrid'in karar vericileri bazı ön kararlar aldı.

"Cadena COPE" radyosunun bu Çarşamba günü aktardığına göre, Real Madrid oyuncusu Franco Mastantuono'dan ayrılması istendi.

Geçen yaz 60 milyon euro karşılığında takıma katılan Arjantinli oyuncu, gelecek sezon kadroda ilk on bir içinde yer bulamıyor ve Real Madrid onu kiralamak istiyor. Jose Mourinho, karar vermeden önce onu sahada görmek istedi ancak eski River Plate oyuncusunun performansından tam olarak ikna olmadı. Arjantinli oyuncunun birçok teklif alması bekleniyor.

Radyo istasyonu ayrıca Raul Asencio'nun, en azından geçici olarak, Santiago Bernabeu'dan ayrılmak zorunda kalacağını bildirdi. Kendisi Jose Mourinho'nun planları içinde yer almıyor ve yeni bir savunmacının transfer edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, geleceği yine belirsiz olan Gonzalo Garcia'nın, özellikle Endrick'in dönüşüyle birlikte, Portekizli teknik adamı etkilemesinin ardından takımda kalması bekleniyor.

Dean Huijsen bu döneme büyük umutlar bağlıyor. Ayrılık, İspanyol savunmacı için gündemde olan bir seçenek değil; ancak özellikle İspanya'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından, kendini Mourinho'ya kanıtlama konusunda istekliydi.

"AS" gazetesinin yakın zamanda aktardığı üzere, antrenmanlarda herkesi etkiliyor ve dikkat çeken bir performans sergileyerek teknik adamın beğenisini kazandı.

Henüz yalnızca 16 yaşında olan genç İspanyol orta saha oyuncusu Chérif Fofana ise umut vaat eden bir potansiyel sergiliyor ve Mourinho onu yeni sezon hazırlık dönemi boyunca kampta tutabilir.

Yavaş yavaş, Dünya Kupası'ndaki oyuncular geri dönecek ve konumlarına rağmen, onlar da Jose Mourinho'ya kendilerini kanıtlamak zorunda kalacaklar.