Real Madrid, gidiş gelişlerle dolu yoğun bir hareketliliğe sahne olan, benzeri görülmemiş bir yaz transfer dönemi yaşadı. Kadrosuna 6 yeni oyuncu katan başkent ekibi, başta ünlü akademisinin yetiştirdiği isimler olmak üzere çok sayıda oyuncusuna da veda etti. Bu adım, takım için hırslı bir yeniden yapılanma projesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Beyazlı ekibin kadrosuna Diomande, Cucurella, Espay, Dumfries ve Konate katıldı; ayrıca en dikkat çeken transfer olarak Portekizli yıldız Bernardo Silva takıma dahil edildi.

Ancak yenileme projesinin köşe taşı olarak görülen Rodri transferinin gerçekleşmemesi, Valdebebas'taki havayı gölgeledi ve bir eksiklik hissi bıraktı.

Mourinho transfer kapısının kapandığına işaret etti

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları, kulüp yönetiminin transfer piyasasındaki hamlelerini sonlandırmayı planladığına işaret etti. Mourinho, Ferencvaros maçının ardından yalnızca 20 asli oyuncudan oluşan "dar" bir kadroyla çalışacağını vurguladı.

Mourinho, Bernardo Silva hakkında konuşurken takımın hâlâ yaşadığı en belirgin eksikliklerden birini de ortaya koyarak şunları söyledi: "Maç boyunca gereken fiziksel güçten yoksun olduğunu fark ettim, bu da beni onu oyun kurucu mevkiine çekmeye itti; o mevkideki istikrarı güçlendirmek için de genç Cisterro'yu oyuna dahil ettim."

Bekleyen iki ihtiyaç

Real Madrid, iki hayati mevkiyi takviye etme konusunda acil bir ihtiyaçla karşı karşıya: İlki defansif orta sahada, ikincisi ise stoperde solak bir oyuncuyla. Bu ihtiyaç, özellikle Huijsen ile Rüdiger arasındaki anlaşmazlık sonucu Ferencvaros'tan yenilen golün ardından belirginleşti.

Ancak iki transferden herhangi birinin tamamlanması, bazı oyuncuların ayrılığına sıkı sıkıya bağlı. Savunma hattında Raul Asencio ayrılık için en güçlü aday olarak görünüyor; fakat sakatlığı, daha tecrübeli bir stoperin, başta Inter Milan'ın stoperi ve Mourinho'nun tercih ettiği isim olan Bastoni'nin kadroya katılmasının önünü açacak olan transferin tamamlanmasını engelledi.

Camavinga eski parlaklığını geri kazanıyor

Orta sahada ise denklem daha karmaşık. Eduardo Camavinga en zayıf halka olarak görülüyordu, ancak Macaristan'daki dikkat çekici performansı, geçen sezon özellikle takımın elenmesine katkıda bulunan Bayern Münih karşısındaki felaket kırmızı kartının ardından sert eleştirilere maruz kalan oyuncuya duyulan güveni yeniden tesis etti.

Mourinho, Fransız oyuncuya yeni bir şans vermekte ısrarcı; özellikle oyuncunun ayrılmak istememesi ve kulübün 60 milyon avroyu aşan istenen bedeli ödemeye hazır bir alıcı bulamaması bu ısrarı destekliyor.

Askıda kalan dosyalar

Transfer döneminin son günlerinde birçok başka dosya da iç içe geçmiş durumda. Thiago Pitarch'ın antrenmanlara dönmesinin hemen ardından erken bir sakatlık yaşamasının ardından geleceği tartışma konusu oldu; İngiliz Fulham kulübünün ilgisine rağmen planlar oyuncunun kalması yönünde.

Öte yandan Brezilyalı yetenek Endrick ikinci bir kiralanmayı kabul etmeyi reddederken, geçtiğimiz ocak ayında Sevilla'nın yedek takımından gelen Ceria hazırlık kampında parlamaya devam ediyor; bu da onu hesaplar içinde umut vadeden bir seçenek haline getiriyor.

Kulüp temkinli hareket ediyor

Transfer döneminin perdesinin kapanmasına yaklaşılırken, Real Madrid yönetimi ortaya çıkabilecek her fırsata karşı son derece temkinli davranmayı planlıyor. Yönetim, takımın mali ya da teknik istikrarını riske atmadan yenileme projesini tamamlamak amacıyla, sezon başında izlediği yaklaşımın aynısını benimsiyor.