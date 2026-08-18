Real Madrid'in tüm hatlarına altı ağır isim ekleyen transferlere rağmen, çarpıcı gerçek varlığını koruyor: Şampiyonluklar yalnızca yetenekle kazanılmaz. Teorik olarak her şeyi silip süpürebilecek bir kadroya sahip olan Los Blancos'ta, her şeyin çökmesine yol açabilecek eksik bir halka bulunuyor.

İspanyol gazeteci Alvaro Benito, Real Madrid'in geleceğine dair analitik bir okuma sunarak, Jose Mourinho'nun önündeki asıl mücadelenin isimlerden ziyade takımın kişiliğini yeniden inşa etmekle ilgili olduğunu vurguladı.

Transfer devrimi ve soyunma odası sınavı

Real Madrid transfer piyasasına eşi görülmemiş bir güçle girdi ve tüm hatlarını tek seferde altı transferle takviye etti. Savunmada takım, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Marc Cucurella üçlüsünü kadrosuna kattı; orta sahada Portekizli Bernardo Silva'yı transfer etti; hücumunu ise geleceği parlak ikili Carlos Espai ve Yan Diomande ile güçlendirdi.

Kulüp, sonunda Barcelona'ya transfer olmayı tercih eden Rodri'yi kadrosuna katma girişimini de açıklarken, Martin Zubimendi'nin ismi müzakere masasında yeniden gündeme geldi ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı.

Ancak Madrid'in devrimindeki en öne çıkan isim, kimliğini yitirmiş görünen bir takıma yeniden canlılık kazandırma ve rekabetçi ruhu geri getirme görevi verilen adam olan Jose Mourinho olmaya devam ediyor.

Mourinho'nun görevi: Düzen ve fedakârlık

Benito, "El Larguero" programına yaptığı katkıda, Portekizli teknik adamın önündeki en büyük mücadelenin yalnızca teknik değil, öncelikle psikolojik ve idari olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Hem savunmada hem hücumda düzen ve fedakârlığa odaklanmalı. Temel bir plandan ve oyuncuların buna tam bağlılığından bahsediyoruz. Mourinho'nun asıl görevi bu; insanları bugün rekabet edebilmek için nelerin gerektiğine ikna etmek."

Takım yıldızlarının performansındaki açık bir çelişkiye de dikkat çeken Benito, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi oyuncuların Dünya Kupası sırasında milli takımlarıyla güçlü bir şekilde parladığını, ancak Real Madrid formasına döndüklerinde aynı takım seviyesini gösteremediklerini belirtti.

Benito sert bir üslupla ekledi: "Takım bu şekilde oynamaya devam ederse, süreç sona erer. Real Madrid bu sezon her şey için mücadele edebilecek bir takıma sahip, ancak tek bir şartla: Mourinho'nun koyacağı gereklilikleri yerine getirmesi."

Son iki sezonun senaryosunun tekrarlanmasına karşı uyardı: "Aynı hata üç yıl üst üste tekrarlanırsa, onuncu haftada topsuz oyunda gevşek, bir miktar kaosun hâkim olduğu, atakları kurmada ya da baskıyı organize etmede hiçbir planı olmayan bir takım görürsek, sonuç bellidir."

Paris Saint-Germain dersi

Benito, örnek alınması gereken bir model olarak Paris Saint-Germain'i gösterdi ve şöyle açıkladı: "Paris Saint-Germain'e bakın, futbolun tüm efsanelerini yıktılar. Geleneksel bir defansif ön libero ihtiyacı fikrini yerle bir ettiler."

Şöyle devam etti: "Fabian, Kvaratskhelia, Doue ve Dembele gibi genç oyuncuları ve sürekli öne atılan iki bekleri var. Bu takım, savunma ve hücum söz konusu olduğunda bir makine gibi. Takımın nasıl olması gerektiğine dair her türlü önyargıyı çürütüyor. Burada herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor."

Analizini Los Merengues'in soyunma odasına doğrudan bir mesajla noktaladı: "Herkes uyum içinde olmalı; her oyuncu hücum alanını genişletmekten kimin sorumlu olduğunu, defansif derinliği güvence altına almaktan kimin sorumlu olduğunu bilmeli. Paslar hızlı ve isabetli olmalı, atakları kurarken takım iyi bir konumda bulunmalı. Bu, sadece topu rastgele paslayıp kimin yaratıcılık gösterip kimin yetenekli olduğunu görmek olmamalı. Bu, en iyilerle rekabet etmek için yeterli değil."