Real Madrid efsanesi ve Jose Mourinho'nun en sert eleştirmenlerinden biri olan Iker Casillas, Portekizli teknik direktöre yönelik tutumunda beklenmedik bir değişiklik gösterdi.

Casillas, Mourinho'nun ilk dönemi boyunca (2010-2013) Real Madrid kadrosunun kilit bir üyesiydi ve birlikte İspanya Kral Kupası'nı ve İspanya Ligi'ni kazandılar. Ancak aralarındaki anlaşmazlık, Mourinho ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkilerin bozulduğu bir dönemde, Casillas'ın 2012-2013 sezonunda kadro dışı bırakılmasına yol açtı.

Adını taşıyan Netflix dizisinde Mourinho, Casillas'ın "şımartılmış" biri haline geldiğini ima ederken, iki takımın şampiyonluk mücadelesi sırasında oyuncuların Barcelona'daki meslektaşlarıyla kurduğu yakın ilişkilere de itiraz etti.

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Casillas daha önce Fransız L'Equipe gazetesine verdiği demeçte şöyle demişti: "Jose Mourinho ile ilişkimiz kötü biten bir evlilik gibiydi."

Casillas, Mourinho'nun ikinci dönemdeki görevine atanmasından önce X hesabından, onun profesyonelliğini inkar etmediğini "ancak onu Real Madrid'de istemiyorum" diyerek açıklamıştı. 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanyol kaleci, ayrıca Mourinho'nun geri dönüşüne karşı çıkan eski başkan adayı Enrique Riquelme ile birlikte yönetici bir role aday gösteriliyordu.

Beklenmedik değişim

Ancak son açıklamalarında Casillas, Mourinho'ya karşı daha iyimser görünüyordu. Eski Atletico Madrid yardımcı antrenörü German Burgos ile YouTube kanalında yaptığı söyleşide Casillas, Mourinho'yu Real Madrid'i bir önceki kez çalıştıran kişiden "farklı" gördüğünü söyledi.

Casillas şöyle konuştu: "Jose farklı. Yeteneğiyle ve her şeyiyle aynı başarılı teknik direktör gibi görünüyor, ama farklı bir fikirle geldi."

Kaleci, geçmişin ayrıntılarına girmekten kaçındı ve yalnızca şunları söyledi: "Hâlâ bu duruma gülüyorum, pek çok şeyi hatırlıyorum."

Sonuçta Casillas, Mourinho'nun ayrılışından sonra iki yıl daha Real Madrid'de kaldı ve Portekizlinin ayrılışını izleyen sezonda kariyerinin üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.