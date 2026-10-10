Tüm gözler bugün, cumartesi günü Santiago Bernabeu'ya çevrildi. Burada Real Madrid, İspanya Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında Villarreal'i ağırlıyor. Bu karşılaşma, ev sahibinin tarihsel üstünlüğünden yükselen hücum performansına, konukların çıkışlarını sürdürme hırsına kadar pek çok dikkat çekici rakamı barındırıyor.

İstatistik ağı "Opta", beklenen karşılaşmayla ilgili öne çıkan rakam ve gerçekleri şu şekilde sıraladı:

- Madrid üstünlüğü: Real Madrid, Villarreal'e karşı ligdeki son 6 karşılaşmasında yenilmedi (5 galibiyet ve 1 beraberlik) ve son 4 maçını üst üste kazandı. Bu, Ekim 2011'den bu yana en iyi serisi; o dönemde üst üste 5 galibiyet elde etmişti.

- Bernabeu'nun gücü: Real Madrid, ligde kendi sahasındaki son 6 maçı kazandı ve son dört maçının her birinde 4 gol kaydetti. Bu, Şubat 2016'dan bu yana başaramadığı bir başarı.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

- Göreceli olarak kötü bir başlangıç: Real Madrid, 2026-2027 sezonunun ilk 7 haftasında iki maç kaybetti. Bu, Carlo Ancelotti yönetiminde geçirdiği 2014-2015 sezonunun aynı aşamasında kaydettiği sayının aynısı.

- Mourinho tılsımı: Jose Mourinho, İspanya Ligi'nde Villarreal'e karşı oynadığı dört maçta hiç kaybetmedi; 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ayrıca kendi sahasında oynadığı iki maçı da kazanarak 7 gol attı ve 2 gol yedi.

- Mbappe parlıyor: Kylian Mbappe, İspanya Ligi'nde Villarreal'e karşı 4 maçta 5 gol kaydetti. Herhangi bir rakibe karşı bundan fazla gol atamadı; yalnızca ağlarını 7 kez havalandırdığı Real Sociedad hariç.

- Konuklar için olumsuz bir sicil: Villarreal, ligde deplasmanda Real Madrid'e karşı oynadığı 26 maçın 18'ini kaybetti; buna karşılık 2 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bu, müsabakanın tarihinde deplasmanda tek bir rakibe karşı aldığı en fazla yenilgi sayısı.

- Villarreal'in çıkışı: İlk 5 haftada galibiyetsiz bir başlangıcın (2 beraberlik ve 3 yenilgi) ardından Villarreal, son iki maçını kazandı ve galibiyet serisini sürdürmeye çalışıyor. Bu seriyi yalnızca Ekim ile Aralık 2025 arasındaki 6 galibiyetlik bir seri geçmişti.

- Fırsat üreten bir hücum: Villarreal, bu sezon ligde 16,5 golle en yüksek üçüncü beklenen gol ortalamasına sahip; Barcelona (28,5) ve Real Madrid'in (18,5) ardından. Ancak yalnızca 13 gol kaydetti ve fırsatlarının yansıttığına kıyasla 3,5 gollük negatif bir farka sahip.

- Molero tarih yazıyor: Alberto Molero, geçen hafta Levante karşısında bir gol atıp iki gol asisti yaparak, bir lig maçında 3 gole katkı sağlayan Villarreal tarihindeki en genç İspanyol oyuncu oldu; 22 yıl 355 günlük yaşıyla, Nisan 2024'teki Alex Baena'dan bu yana ilk.

- Villarreal'in teknik direktörü zorlu bir meydan okuma karşısında: Inigo Perez, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı 5 maçta hiç galibiyet elde edemedi; 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle yetindi. Bu, galibiyetsiz maç sayısı bakımından Barcelona ve Athletic Bilbao karşısında sahip olduğu sicilin aynısı, ancak sonuçlar farklı.