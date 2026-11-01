Racing Santander teknik direktörü José Alberto, bugün pazar akşamı İspanya Ligi'nde takımının Real Madrid ile oynadığı maçın hakem heyetine sert bir şekilde yüklendi.

Maçta Real Madrid, Kylian Mbappé lehine büyük tartışma yaratan bir penaltı kazandı ve Fransız oyuncu bu penaltıdan ilk golü kaydetti.

Ayrıca Racing de ikinci yarıda bir penaltı kazandı, ancak hakem video teknolojisiyle pozisyonu izledikten sonra bu kararı iptal etti.

José Alberto, "DAZN" platformuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bize ne açıkladıkları bizi ilgilendirmiyor, sonuçta VAR hakeminin neden bazı maçlarda müdahale edip diğerlerinde etmediğini, neden bazı durumlarda müdahale edip diğerlerinde etmediğini anlamıyorum, söyleyebileceğim tek şey bu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu söylerken, aynı zamanda şunu da söylüyorum: İncelenen el teması ve bize verilip sonra iptal edilen penaltı, bana göre doğru yorumlandı, çünkü VAR hakeminin rolü budur."

Devamında şunları ekledi: "İlk penaltıya (Mbappé'ninki) gelince, futbol takipçileri olarak hepimiz o pozisyonu görüyoruz ve aslında hiçbir şey olmadı."

Teknik direktör öfkeli bir şekilde sözlerine şöyle devam etti: "Futbolda topa dokunabilirsin, ama birini yere düşüremezsin, onu tutamazsın, ama ona dokunabilirsin, işte beni şaşırtan ve endişelendiren bu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkça görülüyor ki karşımızda muhteşem bir Real Madrid vardı, ilk yarım saatte bize üstünlük kuran ve bizden çok daha iyi olan bir Real Madrid, ama bence ilk gol ve o penaltı olayı her şeyi belirledi."

Şunları ekledi: "Onlara pozisyonu neden VAR ile incelemediklerini sordum. Çünkü yeterli olmadığını düşünüyorlar, gerçekten yeterli olmadığını düşünüyorlar, işte beni şaşırtan da bu, çünkü geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun bir basın toplantısında, eğer VAR tatildeyse belki bugün de tatildedir dediğini gördük."

Mourinho, El Clásico'da Joao Cancelo ile Yan Diomande arasındaki pozisyona müdahale edilmemesi nedeniyle VAR teknolojisinin performansını eleştirmiş ve pozisyonun Barcelona oyuncusunun kırmızı kartla atılmasını gerektirdiğini belirtmişti.

Şöyle demişti: "Hakem harika bir maç yönetti, ama video teknolojisi 60. dakikada uyuyordu ve Diomande'ye yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterilmeliydi."