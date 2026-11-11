Tüm kulvarlarda sekiz maçlık galibiyet serisi, tek bir blok gibi işleyen bir takım ve Real Madrid'in yıllardır tanımadığı bir takım ruhu... Bu çarpıcı dönüşümün arkasında tek bir adam ve Kraliyet kulübünün gidişatını tepetaklak eden 4 karar var.

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Kobe radyosunda yayınlanan "El Tertulión" adlı programında dikkat çeken bir analiz yapan ünlü gazeteci Manolo Lama, Juanma Castaño ile birlikte Real Madrid'in mevcut galibiyet serisinin ardındaki gerçek nedenlere ışık tuttu. Başarının tesadüfen gelmediğini, aksine "teknik direktör José Mourinho'nun aldığı dört isabetli kararın" sonucu olduğunu vurgulayan Lama, bu kararları Mourinho'nun "tamamen ustalıkla uyguladığını" söyledi.

Birinci karar: Valverde, sevmediği bek pozisyonu

Lama'ya göre bu kararların ilki, Fede Valverde'yi sağ bek mevkiinde oynatmaktı. Bu, Portekizli teknik direktörün belirleyici bir rol oynadığı bir değişiklikti; çünkü Valverde'nin daha önce bu pozisyonda oynamayı sevmediğini itiraf etmesine rağmen, Mourinho onu yeni rolü kabul etmesi için "ikna etti".

Ancak Mourinho, ikna konusundaki bilinen becerisiyle, ceza gibi görünen bir durumu taktiksel bir silaha dönüştürdü. Böylece Valverde takıma savunma dengesi, fiziksel güç ve arkadan hücum atakları kazandırarak büyük maçlarda takımın en önemli kozlarından biri haline geldi; bu da büyük bir teknik direktörün, oyuncunun kendi aynasında göremediğini oyuncuda görebilen kişi olduğunu kanıtladı.

İkinci karar: Birbirinden ayrılmayan iki yetenek

İkinci karar ise Lama'nın takımın hücum yapısında bir dönüm noktası olarak değerlendirdiği, "iki yetenekli oyuncuyu, yani Bernardo Silva ve Arda Güler'i birlikte oynatmaktı".

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Bu ikilinin birlikte sahada olmasıyla Real Madrid, orta sahada son üçte farkı yaratabilen, hatları akıcı bir şekilde birbirine bağlayabilen ve takıma maçın temposu üzerinde daha fazla hâkimiyet kazandıran iki yaratıcı beyne sahip oldu; oysa takım daha önce savunmada kalabalıklaşan rakiplere karşı çözüm üretememekten muzdaripti.

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Üçüncü karar: Vinicius ile isabetli bir başlangıç

Üçüncü noktada Manolo Lama, Portekizli teknik direktörün, Villarreal maçında kırmızı kart gördükten sonra şu anda dört maç ceza alan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior ile olan "isabetli bir başlangıcına" dikkat çekti.

Cezanın takımı son dönemdeki en önemli yıldızından mahrum bırakmasına rağmen, Mourinho'nun daha ilk günden itibaren Vinicius'a yaklaşımı, ona güven ve özgürlük verirken takım disiplinini de koruması, oyuncunun en iyi seviyesini sergilemesine yardımcı olan nedenler arasındaydı ve onu baskılar ile provokasyonlarla başa çıkmada daha olgun hale getirdi.

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Dördüncü karar: En büyük başarı

Ancak Manolo Lama'ya göre dördüncü anahtar "en önemlisiydi"; bunu Portekizli teknik direktörün en öne çıkan başarısı, hatta Mourinho'yu diğer tüm teknik direktörlerden ayıran şey olarak değerlendirdi.

Gazeteci, Mourinho'nun şunu başardığını vurguladı: "Takımdaki on oyuncuyu, takımın başarılı olması için kolektif çalışmanın gerekliliğine ikna etti; forvetin koşmaması sorun değil, ancak diğer on oyuncunun koşması gerekiyor."

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Lama bu fikri ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve bunun Portekizli teknik direktörün gerçek başarısı olduğunu vurguladı. Ayrıca bunun takımın kolektif çabasında yarattığı farka da ışık tuttu ve "bir maçta tek bir oyuncunun koşmaması ile iki oyuncunun koşmaması aynı şey değildir" diyerek, Real Madrid'in bu sezon sağlamayı başardığı bir denge olduğunu belirtti.

Uyum içinde çalışan bir takım

Bu dört kararla Real Madrid, bir yıldızlar topluluğundan uyum içinde çalışan bir takıma dönüştü; her oyuncu rolünü biliyor ve her oyuncu takım arkadaşı için koşuyor.

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Mourinho yalnızca kadroyu değil, zihniyeti de değiştirdi; yıldızları fedakârlığa, yedekleri asli oyuncular olduklarına ve herkesi galibiyetin tek bir oyuncu tarafından değil, tek bir vücut gibi koşan on oyuncu tarafından yaratıldığına ikna etti. Eğer bu rota devam ederse, üst üste gelen sekiz galibiyet, Mourinho'nun Madrid'de yazacağı daha büyük bir hikâyenin yalnızca başlangıcı olabilir.