Mourinho'nun döndüğü gecede: Barcelona El Clasico için özel bir tablo hazırlıyor

Spotify Camp Nou, Pazar günü Barcelona ile Real Madrid arasında merakla beklenen El Clasico karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Katalan kulübü, maçın başlamasından önce büyük bir taraftar koreografisi düzenlemeyi planlıyor ve karşılaşma özel bir kutlama atmosferinde oynanacak.

Bu El Clasico, Mourinho'nun Real Madrid ile geçirdiği ikinci döneminde ilk kez "Spotify Camp Nou"ya dönüşüne de sahne olacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona'nın bu koreografinin detaylarını açıklaması bekleniyor. Kulüp sürpriz unsurunu korumaya çalışıyor; zira stadın tribünlerini süsleyecek taraftar gösterisinin ayrıntıları henüz netleşmiş değil.

Barcelona, İspanya Ligi'nin onuncu haftasının açılışını Spotify Camp Nou'nun tribünlerinde yapılacak bir taraftar koreografisiyle yapacak; bu, Katalan kulübünün büyük maçlarda sunmaya alıştığı bir manzara.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Geçen sezon, Les Corts bölgesindeki takımın kalesinde yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından stada dönüş sonrasında Real Madrid'e karşı oynanan ilk karşılaşmada, birinci ve ikinci tribünlerin büyük bölümünde mavi ve koyu kırmızı renklerdeki binlerce kağıt kartla Barcelona'nın logosu ve "Barcelona'nın gücü" ibaresi belirmişti; bu ibare, Katalan takımı taraftarlarının koreografilerinde en sık görülen ifadedir.

Barcelona, takım için büyük önem taşıyan Pazar günkü karşılaşmada stadını en güzel görüntüyle süslemek istiyor. Takım, Paris Saint-Germain'e Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetin yalnızca geçici bir tökezlemeden ibaret olduğunu kanıtlamanın peşinde.

Kulüp, teknik direktör Hansi Flick'in oyuncularının, Katalan takımının sahasına adım attıkları anda taraftarların coşkusunu ve desteğini hissetmelerini ve El Clasico karşılaşmalarının ne denli özel olduğunu kavramalarını umuyor.

Olağanüstü bir atmosfer ve beklenen rekor gelirler

Spotify Camp Nou'daki olağanüstü atmosfer yalnızca taraftar koreografisiyle sınırlı kalmayacak; merakla beklenen karşılaşmada ayrıca büyük bir taraftar katılımı da bekleniyor.

Geçen sezon 10 Mayıs'ta oynanan El Clasico maçını tribünlerde 62 bin 213 seyirci izlemiş, bu da Barcelona'nın bilet satışından 16,5 milyon euroluk rekor gelir elde etmesine katkı sağlamıştı.

Katalan kulübü yetkilileri, biletlerin fiyatlandırmasının talep arttıkça fiyatların da yükseldiği değişken fiyatlandırma sistemine dayanması nedeniyle, bu sezon daha yüksek gelir elde edebileceklerine dair iyimser; talep ise son derece yüksek seviyelerde seyrediyor.