Son dönemde Vinicius Junior'ın performansı dikkat çekici biçimde düştü. Brezilyalı yıldız iki art arda maçta tek bir çalım bile yapamadı. Bu durum, kendisinin teknik durumuna dair soru işaretleri doğuruyor. Vinicius, aldığı ceza nedeniyle Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki önümüzdeki üç maçında forma giyemeyecek.

Vinicius, 10 Ekim'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan Real Madrid-Villarreal maçında yedek olarak sahaya çıkmıştı ve yalnızca 20 dakika içinde iki çalım yaparak takımın ikinci golünü getiren hücumu kurgulamayı başarmıştı. Ardından her şeyi değiştiren an geldi; video yardımcı hakem, Brezilyalı oyuncunun bizzat kaydettiği golü, Saliba'nın saçını çektiğinin ortaya çıkması üzerine iptal etti. Bu da Vinicius'un dört maç ceza almasına yol açtı. Oyuncu bu cezanın bir maçını geçtiğimiz pazar Sevilla karşısında çoktan tamamladı.

Brezilyalı yıldız, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico maçında da forma giyemeyecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Vinicius, Leipzig karşısında sahaya çıkmış ancak 70 dakika boyunca tek bir çalım denemesinde bile bulunmamıştı; oysa çalım, oyun tarzının özünü oluşturuyor.

Aynı şekilde Vinicius, ilk on birde başladığı son maçta, 59 dakika oynadığı Roma karşılaşmasında da hiçbir çalım girişiminde bulunmadı ve aynı sonucu ortaya koydu.

Vinicius, Leipzig karşısında doğasına aykırı bir görüntü sergiledi; ne rakiplerini geçmeye çalıştı ne de gülümsedi. Oysa bu iki özellik, en düşmanca ortamlarda bile değişmeyen Brezilyalı oyuncunun kişiliğinin ve oyun tarzının asli unsurlarıydı.

Ancak Brezilyalı oyuncu çarşamba günü durgun ve neredeyse hüzünlü bir hâlde göründü. Bu durum fazla ilgi görmedi; aksine Jose Mourinho'yu, takımın Brezilyalı yıldızın en iyi seviyesinde sahaya çıkmasına olan ihtiyacının farkında olarak, anlayışla yorum yapmaya yöneltti.

Real Madrid teknik direktörü bu konuda ayrıntıya girmek istedi ve şöyle konuştu: "Eğer hüzünlüyse, bu son derece kişisel bir mesele. Kendi izleniminizi oluşturabilirsiniz, ama bence ne hissedip ne hissetmediğini size açıkça söyleyebilecek tek kişi kendisidir. Bir teknik direktör olarak, ortaya koyduğu maçtan memnunum. Vinicius'tan her zaman daha fazlası beklenir ve bireysel yetenekleri sayesinde belirleyici olması istenir, ancak beğendiğim bir maç oynadı."

Şöyle devam etti: "Üç forvet arasında, takımın savunma dengesini sağlama açısından en çok sorumluluk alan oyuncu oydu. Leipzig'in sağ beki hatlar arasında hareket ediyordu ve Vinicius, önündeki alanları son derece iyi kapatmayı başardı. Top merkez bölgeye yalnızca bir kez ulaştı. Hücumda ise etkisi baskın değildi, ama dengeli oynadı. Topu kaybetmedi ve kalecinin muhteşem bir kurtarışla önlediği bir fırsat da yakaladı."

Real Madrid teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu değişikliği, oyuncusunun performansından memnun olmayan bir teknik direktörün kararı değildi; aksine güçlü bir yedek kulübesine sahip bir teknik direktörün kararıydı. Değişikliği yaptığımda, Diomande ve Endrick gibi oyuncuları oyuna dahil ederek maça farklı bir tempo kazandırabileceğimi biliyordum. Bu seçeneklerin yedek kulübesinde olduğunu biliyordum ve buna alışmanız gerekiyor; çünkü bana farklı unsurlar katacak bir oyuncuyu oyuna almak için, kötü performans sergilemeyen bir oyuncuyu sık sık değiştireceğim."

Ve ekledi: "Vinicius'un herkesin desteğine ihtiyacı olduğuna dair konuşmaları anlıyorum ve buna gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda oynarken gelen ıslıklar oyuncuya bir heyecan katkısı verir, ama bu ıslıklar kendi takımının taraftarından ve kendi sahanızda geldiğinde, onu incitir. Ben, bir teknik direktör olarak, ortaya koyduğundan memnunum."

Çalım, Vinicius gibi kanat mevkiinde oynayan herhangi bir oyuncunun oyun doğasının asli bir parçasıdır. Bu durum, Brezilyalı yıldızı mevcut dönemde ek bir baskı altına sokuyor; çünkü iki kanatta da oynayabilen Yan Diomande, sezon başından bu yana 47 kez rakiplerini geçmeyi deneyerek yüzde 66'lık bir başarı oranına ulaştı.

Buna karşılık Vinicius, 800 dakikadan fazla süre oynamasına rağmen, Fildişi Sahilli oyuncunun 565 dakikasına kıyasla, 38 kez çalım denedi ve yüzde 42'lik bir başarı oranında kaldı.

Diomande, İspanya Ligi'nde önümüzdeki üç maçta Barcelona, Racing ve Valencia karşısında rakamlarını iyileştirmeye devam etme fırsatı bulacak; bunlar Vinicius'un ceza nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmalar.

Brezilyalı yıldızın 4 Kasım'da, Yunanistan'ın başkenti Atina'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile oynanacak karşılaşmada sahalara dönmesi bekleniyor. İşte o zaman, Roma ve Leipzig karşısındaki performans düşüşünün, Real Madrid içinde hiç kimsenin yeteneklerinden kuşku duymadığı oyuncunun oyunundaki geçici bir durumdan mı ibaret olduğu ortaya çıkacak.



